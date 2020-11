117.000 euros per definir el projecte del museu de la bicicleta

Boïc Estratègia en Màrketing serà l’empresa encarregada de dissenyar el projecte museogràfic del centre interactiu de la bicicleta que vol impulsar el comú d’Andorra la Vella. Aquesta és l’empresa guanyadora del concurs que la corporació comunal havia convocat per definir el projecte, i en el marc del qual s’han atorgat tres premis i un accèssit de 1.000 euros.

Així, la proposta ’Únicament sé que existeix un país on la gent viu i se sent lliure’, de Boïc, ha rebut un premi de 6.000 euros, i ara seran els encarregats de definir el projecte museogràfic, uns treballs que tenen un cost de 117.000 euros, tal com consta publicat al Butlletí del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest dimecres.

El segon premi ha estat per a la proposta ‘Mon Bike’, de Naona Serveis, que s'endú 4.000 euros, i el tercer guardó ha anat a parar a ‘La banda de Möbius’ d’Arnitx-Enric Dilme Arquitectura. Tal com s’ha esmentat, també hi ha hagut un accèssit per al projecte ‘Pedalant al passat’, de la societat Xelmy, que ha estat guardonada amb 1.000 euros.

Cal recordar que la voluntat de la corporació comunal de la capital és ubicar un centre d’interactiu de la bicicleta a les dependències comunals de la plaça Lídia Armengol, on s’exposaran les bicicletes de la família Riberaygua Sasplugas.