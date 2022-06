Experimenta l'slow life amb Textura

Un dels màxims plaers després d'una llarga jornada laboral és entrar per la porta de casa i trobar aquell caliu, aquell confort que et dona el teu refugi on acabes passant hores, sobretot en mesos de fred. Una de les firmes especialitzades a donar-te aquest benestar és l'espanyola Textura, que en pocs dies la trobaràs ocupant el seu espai a Epizen, a Sant Julià de Lòria.

És veritat que quan entrem per la porta de casa els bioritmes comencen a baixar i Textura aposta perquè així sigui. De fet, una de les premisses de la marca espanyola és creure en els beneficis d'alentir el ritme de vida. D'aquí que Textura reivindiqui el concepte de l'slow life, és a dir, prendre's la vida en la direcció contrària de les presses i l'estrès. I això ho transmet amb cada disseny, cada producte, cada estampat que elabora amb la voluntat de sorprendre.

Textura, amb el seu estil elegant i atemporal, és una companyia pionera pel que fa a la recerca de materials ecològics i des del 2017 elabora les seves peces amb cotó 100% orgànic. Llençols, baixeres i coixineres disposen del certificat GOTS, Global Organic Textil Standard, el reconeixement més gran internacionalment que assegura l'origen natural de les fibres i garanteix que el producte, no té cap mena d'additiu, químic o pesticida. Textura cuida fins al darrer detall perquè el confort a la llar sigui màxim i en pocs dies podràs experimentar-ho tu mateix visitant la botiga Textura d'Epizen.