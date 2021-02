França permet l'entrada al país amb una TMA negativa

Andorra la VellaL'ambaixada de França ha anunciat aquest dimecres a través de les xarxes socials que queda autoritzada la presentació d'una prova TMA per accedir a territori gal. En l'escrit asseguren que aquesta prova diagnòstica, la més utilitzada a Andorra, és compatible amb la PCR, que fou quina es demanava en un primer moment. Tot i això, també s'indica que els tests d'antígens "no substitueixen" cap d'aquestes proves i, per tant, les autoritats faran girar cua tots aquells conductors que no presentin la certificació adequada.

El primer ministre francès, Jean Castex, va anunciar l'enduriment de les restriccions divendres passat. Des d'aquest diumenge, França ha tancat fronteres a tothom qui vulgui entrar i que provingui de fora de la Unió Europea, excepte per causa justificada o per "viatges essencials", i exigeix la presentació d'una prova diagnòstica negativa amb un màxim d'antiguitat de 72 hores. L'estat francès manté el toc de queda a les 18 hores i en les pròximes setmanes podria anunciar un nou confinament domiciliari.