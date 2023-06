Lideratge, inspiració, riures i aventures

S'acosta l'estiu i amb ell les anhelades vacances. Dies de descans que s'acaben aprofitant per fer el que més ens agrada. I si haguéssim de nomenar algun dels articles imprescindibles de l'estiu, aquest és el llibre que ens acaba acompanyant a tot arreu. El llibre mai no destorba i sempre hi ha un moment dels nostres dies de relax per perdre'ns en les aventures i/o reflexions que ens aporten els diferents escriptors que hi ha al mercat.

L'FNAC Andorra de Pyrénées sempre té alguna proposta a punt per fer-te i avui, per exemple, tens l'ocasió de conèixer de ben a prop la primera d'elles. Diem a prop perquè avui dijous 15 de juny a les 18:30 hores el Fòrum de l'FNAC Andorra acull la presentació de "365 días de inspiración" de Clàudia Cornella. Un llibre en què l'autora recull un seguit de reflexions després de la seva experiència com a coach.

I divendres, també al Fòrum de l'FNAC Andorra a les 18:00 hores serà el torn del youtuber Mikecrack que es dedicarà, durant una estona, a deixar la seva empremta a "No te comas este libro", un llibre que mantindrà entretinguts als seus lectors gràcies a les peripècies dels personatges.