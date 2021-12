Òmicron 'in crescendo' al país en una jornada amb 348 nous casos

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha determinat una presència elevada de la variant Òmicron del coronavirus al país, concretament s'ha detectat entre un 30 i un 75% en el darrer estudi efectuat a les aigües residuals aquesta setmana. Ho ha informat aquest divendres en roda de premsa la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, qui ha manifestat que el percentatge és "alt", però encara no suposa que la nova soca sigui la predominant al Principat.

La representant de la cartera de sanitària també ha avançat que els nous protocols en els quals està treballant el ministeri preveuen, a banda d'una reducció dels dies d'aïllament en ser positiu, una modificació dels circuits a seguir per als contactes, diferenciant els casos tenint en compte si aquests presenten simptomatologia o no, a més de seguir protegint a la gent gran i les persones de risc amb patologies prèvies. Tanmateix, ha assenyalat que encara s'hi està treballant i no ha pogut concretar més detalls sobre les pròximes accions previstes en relació amb l'afectació al país de la variant Òmicron.

D'altra banda, Mas ha puntualitzat que a l'Oficina Covid, la qual fins al moment patia una certa càrrega de feina a causa de la manca de personal, ha reforçat el nombre d'efectius i actualment compta amb un total de vint traçadors, a més del personal tècnic i el directiu. En referència a la tornada a l'activitat escolar, la secretària d'Estat ha asseverat que ara com ara "no tenim previst esglaonar la represa de l'activitat lectiva", però ha indicat que totes les mesures es troben sobre la taula i "encara tenim tot a la setmana vinent per prendre qualsevol decisió. Estem treballant per anticipar-nos, però la situació és molt canviant".

Actualització sanitària

Quant a l'actuació de la situació sanitària, aquest divendres s'ha registrat un nou rècord de casos actius al país, amb un total de 2.582 persones infectades. D'aquesta manera, se segueix pronunciant a l'alça l'aterratge de la variant Òmicron a Andorra, en una jornada en la qual s'han detectat 348 nous positius, una de les xifres més altes registrades de l'inici de la pandèmia i que eleva el nombre de ciutadans que han contret la malaltia des de l'inici a 23.470. Les recuperacions se situen en les 20.748.

Mas ha destacat que, per sort, no s'ha de lamentar cap altra defunció relacionada amb la crisi sanitària i hi ha 140 traspassos. La taxa de reproducció del virus es troba aquest divendres en 1,60. Respecte a la pressió sobre el sistema sanitari, aquesta es manté estable amb un total de 21 persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, nou romanen a planta i dotze a la Unitat de Cures Intensives (UCI), de les quals nou requereixen ventilació mecànica. A la planta covid del centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap pacient.

En relació amb l'afectació de la covid entre la població escolar, ha informat que hi ha trenta aules sota vigilància activa, de les quals 25 de manera total i cinc parcialment, a banda de 25 classes controlades passivament. La campanya de vacunació per lluitar contra el virus segueix mantenint en bon ritme amb un total de 135.539 vaccins administrats de l'inici del pla, dels quals 55.532 corresponen a primeres dosis, 56.287 a segones i 21.720 a terceres, el que suposa que un 81% de la població vacunable ja ha rebut la pauta completa. Respecte a la població d'entre 12 i 15 anys, Mas ha apuntat que s'han inoculat 4.492 dosis, el que significa que un 65% de la ciutadania d'aquesta franja d'edat es troba immunitzada de manera total.

La secretària d'Estat ha aprofitat l'avinentesa per desitjar una bona entrada d'any a tota la població i ha comentat que, respecte a la possibilitat que alguns locals d'oci nocturn puguin obrir aquesta nit fins a les tres de la matinada, el ministeri no té constància que cap s'hagi acollit l'opció de reactivar el seu negoci, tot i que ha matisat que "no estan obligats a informar-nos", només a respectar les mesures vigents.