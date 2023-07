Participa demana una sensibilitat urbanística major per al futur de la Massana

Andorra la VellaLa falta d'actualització del pla urbanístic a la Massana és considerada una oportunitat perduda per Guillem Forné i la plataforma Participa, ja que veien aquesta revisió com una forma de frenar i adaptar millor les construccions a les inversions de la parròquia. Aquesta situació és vista com una catàstrofe, pel fet que l'última revisió es va realitzar el 2016 i s'hauria d'haver actualitzat el 2022.

Amb l'objectiu de buscar suports per a les seves propostes, estan disposats a pactar amb altres forces polítiques com Concòrdia, buscant així una unió d'interessos en un mateix projecte, segons ha informat RTVA. En l'àmbit nacional, mantenen una clara defensa de la congelació dels lloguers, un tema que consideren crucial a abordar.