Petits plaers gastronòmics

A vegades no som conscients de tot el que es pot moure al voltant d'un bon pernil. L'acte de menjar un tall de pernil va més enllà d'un simple acte gastronòmic. I és que en l'acció hi ha una connexió amb la rica herència gastronòmica, amb la terra on s'ha elaborat el producte, un tribut a la dedicació dels mestres pernilers i a la qualitat dels ingredients. A la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra existeixen diferents opcions per experimentar-ho i ara que s'acosta Nadal és un bon moment per compartir-ho amb família i amics.

Els pernils 5J és un referent dins el món del pernil ibèric de gla. Cada pernil 5J és acuradament seleccionat i guarit durant un extens període de temps. La raça ibèrica, l'alimentació a base de glans i la dedicació artesanal contribueixen al sabor intens i la textura sucosa. Els pernils 5J representen l'excel·lència a la tradició pernilera espanyola de la mateixa manera que els pernils Joselito que formen part de les joies de la corona de la gastronomia espanyola. En aquest cas, la marca Joselito compta amb més de 150 anys d'experiència en la producció de pernils ibèrics d'alta qualitat. Cada peça es guareix en les condicions naturals de Guijuelo, i la combinació de genètica, alimentació i temps de curació confereix als pernils Joselito un sabor equilibrat i una textura suau, característica dels grans mestres pernilers.

Però el món perniler no acaba aquí. Més enllà de les marques esmentades també destaquen els pernils del segell Marcial i F.S Aracena. Els productes d'ambdós firmes sorgeixen de la Serra d'Aracena i es caracteritzen pels sabors profunds, aromàtics i per la influència de l'entorn natural en el procés de curació. Alhora, la paciència i la destresa que es dedica a cada peça gastronòmica fa que cada producte de Marcial i F.S Aracena sigui única i inigualable.