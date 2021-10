Dos positius per covid registrat durant les darreres 24 hores

Andorra la VellaLes darreres 24 hores les dades de la pandèmia del SARS-CoV-2 s'han estabilitzat. D'aquesta manera, s'han comptabilitzat només dos casos positius més, amb la qual cosa el total des de l'inici de la crisi sanitària se situa en 15.369. També l'afectació a la població escolar es manté estable des de dilluns i així a hores d'ara hi ha les mateixes aules afectades: disset sota vigilància activa –tres total i catorze parcial– i una en vigilància passiva.

En les darreres hores han estat donades d'alta tres persones i el total suma ja 15.162. Pel que fa a la xifra de defuncions, es mantenen en 130. Actualment hi ha 77 persones amb la malaltia activa, una menys que dilluns, i no hi ha cap ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a l'UCI.

Pel que fa al pla de vacunació, es continuen administrant vaccins i des de dilluns s'han posat 696 vacunes més, 71 de primeres dosis; 623 de segones i dues de terceres. Aquestes xifres fan que el total de dosis administrades sigui de 106.831 –54.404 primeres; 52.142 segones i 285 terceres–.