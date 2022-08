Les receptes del xef de Pyrénées Andorra

Desenganyem-nos!!! Aquestes setmanes en què la calor apreta de valent, segur que molts dels nostres lectors tenen l'estómac tancat. No ve de gust fer uns àpats copiosos de lenta digestió sinó tot el contrari. Entra molt millor fer un àpat lleuger amb ingredients frescos i fàcils de digerir. Dia sí i dia també, les xarxes socials van plenes de propostes culinàries en aquest sentit. Receptes ràpides de fer i que aportin frescor.

Des de Pyrénées Andorra ens ofereixen diferents alternatives perquè durant l'estiu mantinguem una dieta equilibrada menjant productes frescos i de temporada. I és que l'objectiu final de tot plegat és #Gaudir de l'estiu alimentant-nos adequadament i seguint una dieta mediterrània.

Recepta d'estiu de Pyrénées Andorra

El xef de Pyrénées Andorra ens acosta plats variats. No només es queda amb amanides, que déu-n'hi-do la diversitat d'amanides que podem fer avui dia, sinó també proposa receptes més elaborades amb productes de la terra, com ara, aquestes albergínies farcides de carn que ens donaran una bona càrrega de vitamina B i C.

Receptes d'estiu de Pyrénées Andorra

Només t'has d'anotar tots els ingredients que necessites per elaborar aquestes receptes i acostar-te fins a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra per omplir la cistella de la compra i gaudir tot preparant aquests plats per després llepar-te els dits.