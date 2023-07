Les recomanacions de la Policia per als motoristes

Andorra la VellaLa Policia d'Andorra ha difós un comunicat per conscienciar a la població sobre la importància de prendre les precaucions adequades en la conducció de motocicletes. L'increment de sinistres relacionats amb aquest tipus de vehicles ha encès les alarmes, i les autoritats han decidit posar l'èmfasi en la seguretat viària per protegir tant els conductors de motos com la resta dels usuaris de les carreteres.

Una de les mesures fonamentals destacades per la Policia és l'ús d'un casc homologat i correctament ajustat. Aquest simple element de protecció pot fer la diferència entre una caiguda amb conseqüències lleus i una situació greu o fatal. Així mateix, l'ús de guants és obligatori, ja que protegeixen les mans dels possibles danys en cas d'accident.

En matèria de conducció segura, s'ha incidit en la importància de respectar les normes de trànsit, com no avançar en línies contínues i no superar els límits de velocitat establerts. Els excessos de velocitat i les maniobres imprudents poden comportar un alt risc d'accident.

Per tal de garantir un nivell òptim de seguretat, s'ha recordat als motoristes la necessitat de mantenir les motocicletes en bon estat. Això implica complir amb la revisió tècnica anual (ITV) i revisar amb regularitat les rodes, els retrovisors i el tub d'escapament. Aquesta precaució no només millora el rendiment de la moto sinó que també redueix les probabilitats d'incidents.

A més, la Policia d'Andorra ha subratllat la importància de respectar els límits d'emissió de soroll que estableix la normativa. Aquesta mesura té un doble propòsit: protegir la salut auditiva de la població i mantenir un ambient tranquil i segur per als usuaris de les vies.

El comunicat finalitza amb una crida a la responsabilitat i el respecte a les normes de trànsit, amb la finalitat de fomentar una cultura de conducció segura i conscienciada. La Policia d'Andorra intensificarà les inspeccions i sancionarà aquells que no compleixin amb les mesures de seguretat establertes. Amb aquestes accions, es pretén preservar la seguretat viària i reduir els riscos d'accidents relacionats amb motocicletes a les carreteres d'Andorra.