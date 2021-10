Registrats dos brots a escoles de Sant Julià i la Massana amb 23 infectats

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha informat de la detecció de dos brots de coronavirus a les escoles andorranes de primera ensenyança de Sant Julià de Lòria i de la Massana. En total, el brot ha afectat setze persones al centre lauredià i set al massanenc. Tal com ha concretat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquests dos brots han afectat tres classes de primer i segon a Sant Julià de Lòria i altres tres de cinquè i sisè a la Massana.

El ministre ha destacat que aquest dimarts es va fer un cribratge amb TMA a tot el cicle a Sant Julià de Lòria i que a la Massana s'han fet tests aquest dimecres i aquest dijous es farà una TMA a la bombolla educativa, és a dir, a tot el cicle.

Ara com ara hi ha set aules sota vigilància activa parcial i set en vigilància passiva. Tal com ha comentat el titular de Salut l'afectació de la pandèmia continua a la baixa i, d'aquesta manera, ara com ara hi ha 64 casos actius, mentre que al centre hospitalari continua sense haver-hi cap malalt ingressat.

Aquesta millora de la pandèmia ha fet que des del Govern s'hagi decidit l'alleugeriment d'algunes mesures, entre les quals que ja aquest dijous els monitors de les escoles bressol que estiguin immunitzats no hauran de dur mascareta mentre que aquells que no ho estiguin, o els que la vulguin dur per precaució, n'hauran de portar una que permeti la visió de la boca. També s'ha decidit que els turistes de fora de l'espai de la Unió Europea i països assimilats que tinguin més de dotze anys hauran de presentar el certificat de vacunació amb la pauta completa de més de catorze dies; un certificat d'haver passat la Covid en els darrers sis mesos, o una prova PCR/TMA negativa feta en les darreres 72 hores. En cas que siguin turistes que estiguin allotjats en un establiment turístic durant tres o més dies hauran de deixar una còpia de la documentació a l'establiment. Tal com ha destacat el ministre de Salut, queden exempts els temporers, per als quals ja hi ha altres mesures aprovades. Si aquestes persones provenen d'altres països de la UE en què hagin fet una estada de deu dies, llavors hauran d'acreditar aquest pas previ per aquest país.