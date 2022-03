El Saló del Videojoc rep uns 3.000 assistents

Escaldes-EngordanyUnes 3.000 persones han passat al llarg dels tres dies, des de divendres i fins aquest diumenge, pel Saló del Videojoc a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. Des de l'organització fan un balanç molt satisfactori d'aquesta 12a edició, pel gran repte de controlar l'afluència pel tema de seguretat per la Covid-19. La sala estava limitada a unes 350-400 persones i la responsable d'esdeveniments d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha comentat que dissabte a la tarda es van viure llargues cues per entrar. "La gent es va mostrar molt comprensiva, no van marxar i van fer la cua per esperar i poder entrar al saló", ha manifestat, agraint la gran tasca dels voluntaris de la Creu Roja que han controlat durant tot el cap de setmana els passaports Covid i les mesures de seguretat.

Enguany, el saló ha comptat també amb quinze tornejos amb 346 inscrits. "Hem consolidat un saló molt familiar", ha remarcat Martí, ja que hi ha jocs per a totes les edats a partir dels 3 anys i "és curiós veure com participen tan joves o infants com pares i mares". De fet, ha manifestat que el saló es troba completament consolidat al país en aquestes vacances de Carnaval i des de l'organització esperen que l'edició del 2023 es pugui tornar a celebrar amb normalitat.

Entre les diferents propostes, la realitat virtual i el Sim Racing han estat les zones més demandades. "Ha sigut constant la quantitat de gent que ha volgut fer proves del seu pilotatge en el circuit andorrà", ha expressat la responsable d'esdeveniments d'Andorra Telecom. Martí també ha comentat la dificultat que ha tingut l'empresa organitzadora per aconseguir certes màquines. El saló també és una oportunitat per donar a conèixer les propostes andorranes d'aquest tipus i des d'Andorra Telecom asseguren que sempre tenen les portes obertes, ja que és molt important crear un nínxol al voltant dels 'e-sports'.

Per contra, les sessions de conscienciació, una de les novetats d'enguany, no ha tingut el retorn que esperaven per la poca afluència que han tingut. Tot i així, tant Andorra Telecom com el Govern continuen apostant per aquest acompanyament en el món dels videojocs per "conscienciar de les fortaleses i les amenaces". Finalment, Martí ha volgut agrair als responsables del saló la paciència i l'amabilitat que han tingut amb tots els assistents.