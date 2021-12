Salut modifica els protocols quan es detectin casos positius de coronavirus

Andorra la VellaLa xifra de casos de coronavirus no para d'augmentar i tal com ha informat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en les darreres hores s'han registrat 352 positius més amb la qual cosa el total s'eleva a 18.010 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als actius, també continua l'escalada i a hores d'ara ja són 1.716, és a dir, 269 més que dijous. Les defuncions es mantenen en 132 i les altes pugen a 16.162. També continua augmentant la pressió sobre el sistema sanitari amb quatre ingressos més, tres a planta i un a l'UCI, amb la qual cosa el centre sanitari té ara com ara catorze pacients a planta i cinc a la Unitat de Cures Intensives, tots ells ventilats mecànicament i intubats. Pel que fa a les aules, ja són 162 les que es troben sota vigilància, sigui activa o passiva. Concretament, n'hi ha 117 en activa, 45 de les quals amb tots els alumnes confinats i 72 amb només alguns i 45 en vigilància passiva. Davant aquestes xifres i la impossibilitat de poder controlar tots els contactes de tots els positius, el Govern ha decidit canviar els protocols que s'aplicaran quan es detecti un cas positiu i que varien en funció de si els contactes dels contagiats estan o no vacunats. Així, els que no estiguin vacunats s'hauran d'aïllar set dies.

(seguirà ampliació)