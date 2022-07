El Sindicat de Funcionaris considera que la llei de Funció Pública és "discriminatòria"

Andorra la VellaEl Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) considera que la modificació de la llei de la Funció Pública és un "pegat" i "discriminatòria". Ho afirma el president de l'agrupació que aglutina tots els treballadors de l'administració pública, Lluís Anguita, qui indica que, tot i que el text "està millor del que teníem fins al moment", afirma que tenint en compte la importància que té pels funcionaris, s'hauria d'haver treballat i redactat de zero i, sobretot, prenent en consideració la veu i el vot de tots els actors implicats, des del Govern i l'oposició fins als mateixos treballadors. "Hauria d'estar més conscienciada amb nosaltres, per la qual cosa no s'hauria d'haver modificat la llei perquè d'aquesta manera hi ha molts punts que no te'ls deixen tocar però, si la comences des de zero, donés l'oportunitat a tothom de dir-hi la seva en tot el procés legislatiu", assevera.

En aquest sentit, posa en relleu que la llei té mancances i "no crec que tardem molt en aplicar-hi modificacions. Temps al temps". A banda, tal com s'ha mencionat anteriorment, recalca que el text distingeix entre serveis dels funcionaris, per la cosa discrimina entre treballadors no concedint el mateix tracte a uns i altres. Així, celebra la victòria d'educació en la redacció final, però referma que la demanda del sindicat era que s'apliqués la mateixa norma a tothom, "sense diferències", i recorda que la demanda per poder tenir una segona feina compatible amb la primera, no és una qüestió econòmica "per guanyar més diners", sinó per poder tenir una vida "digna", ja que les persones que ho demanen, "i no són poques", necessiten aquests ingressos "per poder viure".

En relació amb l'actualització de la graella salarial que augmenta en un 3% tots els salaris de l'administració general, Anguita assenyala que s'hauria d'haver dut a terme per rang salarial, tenint en compte el sou dels assalariats perquè "penso que les persones que estan més malament són les que cobren menys i són aquests qui es mereixen més d'un 3% d'increment salarial". Tanmateix, considera que "és millor això que una pedregada".