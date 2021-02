El sobrecost de les obres del centre d'Encamp enfronta l'oposició amb la majoria

EncampLes obres de remodelació de les avingudes Joan Martí i François Miterrand i de la plaça Sant Miquel, és a dir, les obres del centre de la parròquia d'Encamp, tenen un cost final de més de 6,3 milions d'euros, dels quals més de 5,9 milions són els que ha de fer front el comú. Durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, s'ha aprovat un increment de més 726.000 euros del que s'havia adjudicat, que eren uns 5,2 milions d'euros, amb els vots en contra de PS+Independents i l'abstenció d'Agrupament Encampadà, els quals finançaran amb la reducció del crèdit d’altres partides del pressupost. Aquest increment, que representa un 12%, correspon als imprevistos i a una part d'obra nova que no estava dins el projecte com la cristal·lització del paviment. La sessió també ha servit per aprovar una modificació del reglament de prestacions socials del comú d'Encamp amb l'objectiu de fer els ajuts més accessibles i ajustables a les necessitats de la població encampadana.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que les obres de les avingudes del centre d'Encamp es van adjudicar per import de 5,2 milions d'euros, en els quals ja hi havia la possibilitat d'incrementar-se en un 10% per imprevistos, però que han acabat sent d'un 12%. De fet, ha explicat a tots els consellers que a banda dels imprevistos, durant les obres es va veure la possibilitat de fer millores com per exemple fer l'arranjament del carrer de les escoles o incrementar el parc de Sant Miquel. "És un increment perquè no estava previst des d'un inici", ha recalcat Mas, declarant que es troben dins el marc legal que indica que el sobrecost d'una obra pot ser de fins a un 20%. La resta del cost fins a arribar a aquests 6,3 milions d'euros corresponen a Feda i a Andorra Telecom amb 184.000 i 131.000 euros, respectivament.

En aquest sentit, l'oposició socialdemòcrata amb els consellers, David Rios i Enric Riba, s'han mostrat molt crítics amb la majoria, indicant que és inadmissible que s'hagin d'assabentar d'aquest increment en aquestes alçades. "Són unes obres que ja es van executar malament i que no donen resposta a les necessitats de la parròquia" sinó que generen problemes, ha declarat Rios, qui ha afegit que si és una zona per a vianants "veiem cada dia cotxes a les voreres i autobusos parats". En resposta, el cònsol menor, Jean Michel Rascagèneres, ha recordat que la zona "té una finalitat per als vianants i no automobilística" i precisament, per aquest motiu es van fer els passos elevats, ha dit.

De fet, des de la majoria asseguren que els comerciants de la zona estan satisfets amb el resultat final que ha permès potenciar la zona amb espectacles o mercats. Per la seva banda, Rios també ha volgut deixar molt clar que des del PS simplement transmeten les queixes que els han arribat dels ciutadans i que en cap cas ho fan per electoralisme, tal com ha insinuat la cònsol en un moment del debat. Per la seva part, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha recordat que durant les eleccions ja va mostrar el seu descontentament amb les obres que s'estaven fent perquè es va paralitzar tot l’eix comercial i "ara ens trobem amb aquest sobrecost". Per aquest motiu, ha sol·licitat a la majoria que a partir d'ara es porti un control més exhaustiu en les properes obres, de la mateixa que també ho han sol·licitat des del PS.

Modificació del reglament de les prestacions socials

Si per una banda, el sobrecost de les obres ha portat el desacord entre la majoria i l'oposició, tot el contrari ha estat l'aprovació del reglament de prestacions socials del comú, el qual ha rebut el suport de tots els consellers. Tant des del PS+Independents com des d'Agrupament Encampadà s'han mostrat molt satisfets per haver treballat conjuntament amb la majoria en aquesta modificació. En paraules de Mas, aquest canvi és amb la voluntat de poder ajudar a famílies en risc d'exclusió social de la parròquia i fer els ajuts "més accessibles i ajustables". Entre els diferents punts a modificar i havia la necessitat d'eliminar el requisit de portar un any residint a la parròquia per poder-hi accedir, canviar els barems, establir un concepte de col·laboració amb altres entitats o associacions a nivell social o definir les obligacions dels prestataris.

Tot i així, Rios ha explicat que els hauria agradat haver pogut anar més lluny, ja que queda per reglamentar tot el tema de les ajudes directes. "Està molt ben treballat la part d'exoneracions de serveis públics", però hi ha moments que les persones necessiten ajudes directes, ha remarcat. De fet, Rios ha acceptat que des de la majoria ja s'estan donant, però lamenta que no s'hagin reglamentat per por d'anar amb contra amb el Govern. Rascagnères ha reconegut que no s'ha fet, en primer lloc, per una dificultat jurídica com són les competències institucionals. Per altra banda, ha afegit que establir les ajudes directes era molt delicat "perquè les llistes són tancades" i poden sorgir noves dificultats socials que no es trobin a la llista. Per tant, des de la majoria s'ha volgut "deixar aquesta possibilitat a les mans del departament de social" perquè l'important és que la gent pugui anar-hi i exposar el seu cas. A més, també es demanarà al departament que faci un document àgil per donar publicitat a totes les prestacions.

Moratòria parcial per les terrasses de l'avinguda d'Encamp al Pas

Durant la sessió també s'ha aprovat per majoria un nou decret de prolongació de la moratòria parcial de la instal·lació de terrasses a partir de l'1 de març i per un termini de sis mesos a l'avinguda d'Encamp del Pas de la Casa. El cònsol menor ha exposat que en aquesta avinguda els restauradors havien expressat les dificultats que tenien per fer front al reglament per modificar les terrasses. Per aquest motiu s'han anat efectuant reunions per veure com poden encabir les seves terrasses dins el reglament i s'ha decidit allargar la moratòria sis mesos més. En aquesta qüestió, Rios ha considerat que sis mesos és molt poc temps, i des de la majoria han acceptat que segurament el termini s'haurà de tornar a allargar, però que prefereixen fixar terminis curts per poder anar treballant.

Per altra banda, també s'ha nomenat a Maribela Moreno com a nova directora del departament de Joventut i Esports després que hagi estat tot un any portant tota la part de gestió del departament, amb les abstencions dels dos grups de l'oposició. Finalment, la cònsol major ha informat d'altres acords com per exemple un projecte per seguir amb el compromís d'eficiència energètica i l'acompliment del pla de sanejament i la separació d'aigües integrals; la redacció d'un projecte per les obres d'impermeabilització de les cobertes de casa comuna com també la reparació i el manteniment de les instal·lacions elèctriques; i un concurs públic per millorar les voravies dins el pla d'embelliment.