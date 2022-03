Sortejats els 35 horts per a la gent gran de la Margineda

Andorra la VellaAndorra la Vella ha sortejat, aquest divendres al matí a la sala d'actes del Centre cultural La Llacuna, els 35 espais de cultiu de la Margineda destinats a la gent gran de la parròquia, un projecte que impulsen el comú, Xavier Cardelús i la Fundació Julià Reig. Enguany, novament, ningú s'ha quedat sense hort per cultivar aquesta temporada i les 29 parcel·les i 6 puntes de terreny s'han adjudicat als usuaris.

La consellera de Social, Meritxell Pujol, ha celebrat la bona acollida que té cada any el projecte i ha encoratjat els participants, entre els quals hi ha hortolans veterans i altres que tindran per primer any un espai de cultiu, a gaudir de la temporada i a compartir una iniciativa a l'aire lliure i que els ajuda a estar actius. Enguany es tornaran a habilitar serveis sanitaris a la zona perquè els utilitzin els hortolans, que també tindran a disposició un tècnic de medi ambient del comú per oferir-los assessorament a l'hora d'escollir el planter i de conrear els productes.

La temporada començarà a final de mes, sempre que la meteorologia ho permeti, quan es farà entrega de les claus de les parcel·les de la recta de la Margineda, i s'allargarà fins a final d'octubre. Per optar a un dels espais de cultiu cal ser major de 65 anys, ser resident a la parròquia d'Andorra la Vella, no dur a terme cap activitat retribuïda i fer un cultiu totalment ecològic.