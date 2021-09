La tardor arriba amb més d'un centenar de noves marques al país

Andorra la VellaHi ha tantes noves marques de roba i complements que arriben enguany al Principat que podríem dedicar un article diari a cadascuna d'elles. Amb la voluntat de convertir-se en un referent del luxe i l'exclusivitat, Pyrénées Andorra ha engegat aquest 2021 un pla estratègic de vendes que portarà al país més de 150 firmes que fins ara només es podien trobar a l'estranger, consolidant-se així en un punt de referència en el 'shopping'. Segons remarquen des del grup, "es revisa de forma continuada el portafoli de marques que poden col·laborar amb nosaltres; a vegades l'acord es tanca de manera molt ràpida, però en altres ocasions, és un procés que pot durar anys".

Hoss Intropia, Beatriz Furest, Briglia o Blaw Store són algunes de les noves marques que arriben al país

No arriben totes de cop; algunes marques, de fet, ja són presents als grans magatzems, però la majoria arriben amb la tardor, que oficialment comença aquest dimecres, i aniran instal·lant-se en les pròximes setmanes i mesos a les diferents plantes de l'edifici d'Andorra la Vella. La majoria estan vinculades a moda femenina, però també s'ha volgut reforçar la presència de noves firmes en la secció d'esports i en la de complements. "Hem prioritzat el món de la moda en general i llar donada la gran demanda que tenen aquests sector", asseguren des del grup.

Beatriz Furest, nova marca de marroquineria.

Beatriz Furest, Nuno, Munich i Paloma Barceló en marroquineria; Ungaro i Christian Lacroix, en mocadors; Chloé, Mcq i Balenciaga, en ulleres; Amarcord en accessoris per a la llar; Sik Silk, Eisberg, Alex Rins i Devold, en esports; Prima Donna, Aubade, Guess Active i Laurence Taverniere, en llenceria; Blu Cashmere, Trench London, Rains, Holubar, Commelle by Toton Comella, Hoss Intropia i Laagam, en moda dona; Blaw Store, Holubar, New Zealand, Nudie Jeans, Rains, Briglia, Kired i Fedeli, en moda home; Karl Lagerfeld, Bonjour bebè, Hugo Boss bebè, Carrémentbeau, Kenzo bebè, The Marc Jacobs, Zippy i Ouate, en moda infantil; Paloma Barceló, P-448, Autry, Hunter, Diadora i Genuins, en sabateria de dona; Autry, Diadora i Cole Haan, en sabateria d'home, i Karl Lagerfeld en sabateria per a nens. Són tantes, que ens quedem sense alè enumerant-les! Tot i que es preveu que algunes d'aquestes marques també puguin ser al futur Epizen, Pyrénées Andorra recalca que la majoria es trobaran només als seus grans magatzems, i "en alguns casos, fins i tot de manera exclusiva al país".