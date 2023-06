Temps de celebracions

La primavera acostuma a ser l'estació idònia per celebrar comunions i casaments. Es tria aquesta època perquè, en principi, els dies són més assolellats i llargs, la temperatura canvia i l'entorn s'omple de colors vius. A tot això, se li suma que la gent està de millor humor perquè noten que l'estiu i les vacances van acostant-se. Tots aquests factors fan que tinguem ganes de celebrar i d'aquí que sigui el millor temps per les comunions i casaments. Dos esdeveniments en què les joies cobren el seu protagonisme. De fet, una bona joia sempre és un bon regal per aquests tipus d'actes. A la planta baixa de Pyrénées Andorra hi ha instal·lades diferents firmes especialitzades en joieria. Peces de disseny que tenen la seva pròpia ànima i que porten amb elles una història encisadora que les fa úniques.

És el cas, per exemple, d'Apodemia. Una marca inspirada en la naturalesa que pretén anar més enllà de ser una joieria. La personalitat i l'atenció a cada detall està molt present en cada una de les peces d'Apodemia. Una altra opció és PdPaola que ha sabut crear articles que es diferencien de la resta de joies. La firma se centra a destacar valors femenins com la força, la independència i dinamisme. Les peces de PdPaola es caracteritzen per la seva elegància i senzillesa que converteixen la joia en un article per portar en el teu dia a dia.

Pyrénées Andorra també disposa d'una gamma de joies superior, de luxe. Aquest és el cas de Joyería Suárez que aterrava als grans magatzems a finals de l'any passat. Suárez compta amb un llegat històric de més de 3.000 dissenys de peces úniques ideades i fabricades a mida. La seva especialitat passa per crear aquella joia que ha de brillar en un moment especial, com ara, en un casament.

Joies per a tots els gustos i assequibles per a tots els públics són les que trobaràs a la planta baixa de Pyrénées Andorra. Immortalitza el moment amb una joia que et faci brillar.