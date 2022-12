El tercer pagador generalitzat, el primer semestre del 2023

Andorra la VellaEl tercer pagament per a tots els usuaris de la sanitat pública s'implementarà el primer semestre del 2023. Aquesta és la previsió del Govern, tal com ha manifestat el líder de l'executiu en resposta a les representants dels assalariats de la CASS, Montserrat Martínez i Jacqueline Caubet, en la qual també ha exposat que la voluntat és ampliar el servei a les persones amb diversitat funcional a partir del 2 de gener.

Segons informa en el text tramès, l'ampliació del tercer pagador s'està duent a terme de manera "planificada i organitzada per permetre als prestadors i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social les adaptacions necessàries en els circuits i en la gestió dels processos, i en les eines tecnològiques i normatives, per a la correcta implementació de la mesura, i evitar així disfuncions que puguin perjudicar els usuaris".

Així doncs, recorda que el servei es va aprovar per decret per als majors de 65 anys el passat 31 d'agost, tot i que no es va acabar implementant fins a l'octubre, destacant que es va haver d'excloure la prestació farmacèutica i la prestació odontològica, en requerir unes adaptacions tecnològiques i operatives que no podien estar disponibles en la data d'aprovació del decret.

Espot defensa la posada en funcionament del servei en tres fases per evitar disfuncions i disposar de la informació sobre l'impacte de la mesura, així com de les possibles disfuncions, per tal de poder establir els mecanismes necessaris i les solucions per generalitzar l'ús del tercer pagador.