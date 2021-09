Tret de sortida a les obres de Fiter i Rossell el 20 de setembre

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany té previst començar el dia 20 de setembre la primera fase de les obres de la separativa de les aigües pluvials i residuals, l'embelliment i la pavimentació de Fiter i Rossell. Es tracta del tram comprès entre el carrer Manel Cerqueda i Josep Viladomat. Aquestes obres s'aprofitaran per canviar els fanals i fer les voreres molt més amples. Els treballs s'allargaran dos mesos i un cop acabin començarà la segona fase, fins a l'encreuament amb el pont dels Escalls. El cost estimat d'aquests treballs és de 2,3 milions d'euros i el comú n'assumirà uns 1,6 milions, ha explicat el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ja que hi ha també implicades altres parts com FEDA, Andorra Telecom i Capeesa.

Les obres de la separativa de les aigües a Fiter i Rossell inclouran també els treballs per instal·lar els tubs de la xarxa de fred i calor de FEDA, per poder donar servei, en una segona fase d'implementació, a tots aquests carrers. Cal recordar que en una primera fase aquesta xarxa abastirà la zona del Prat del Roure i Clot d'Emprivat i que en una segona es podria arribar a Fiter i Rossell. El gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, ha destacat que en aquest primer tram la xarxa produirà l'equivalent a 700 llars. Ara ja s'han fet obres a Esteve Albert i a l'octubre és previst que es facin treballs als Paraires.

Les obres a Fiter i Rossell previstes per al 20 de setembre començaran pels dos extrems per afectar el mínim possible el trànsit, tot i que des del comú s'admet que hi haurà afectacions i més tenint en compte les escoles que hi ha a la zona. El tram es tallarà totalment al trànsit i hi haurà modificacions en la circulació a Esteve Albert i Josep Viladomat. El cap d'urbanisme d'Escaldes-Engordany, Gerard Calvet, ha manifestat que les obres es fan ara perquè no es volia perjudicar els hotels de la zona en plena època estival després de les dificultats que han viscut amb la pandèmia i la cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que és complicat trobar l'equilibri però que s'ha treballat per fer-ho "el més fàcil possible". Cal destacar, també, que es contactarà amb tots els veïns que tenen pàrquing a la zona i es reubicaran a altres aparcaments. "El comú farà el màxim perquè l'afectació sigui la mínima", ha incidit Gili.

La voluntat de la corporació comunal és que l'embelliment i separativa de Fiter i Rossell tingui continuïtat de cara a l'any que ve amb una tercera fase i de fet el cost estimat del conjunt de les obres és de cinc milions. De fet, aquest ha estat un dels neguits que els veïns han expressat en la reunió de poble. Gili ha recordat que la separativa entra dins el compromís que té el comú en base al conveni signat amb el Govern el 2015. Un cop s'enllesteixi aquest carrer altres zones que restaran pendents seran els Vilars i la carretera d'Engolasters.

En cloure la reunió Gili ha manifestat que havia estat una reunió "molt interessant" també per la presència dels responsables de FEDA. "Aquest tipus de reunions són realment molt interessants perquè són el focus perquè els ciutadans ens faci arribar les seves inquietuds", ha destacat Gili, que ha afegit que d'aquesta manera es pot conèixer de primera mà les inquietuds i els suggeriments de la gent.