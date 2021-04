El virus entra a les aules

Andorra la VellaS'esperava un increment pronunciat d'infeccions amb el Sars-Cov-2 durant els dies posteriors a Setmana Santa per efecte de l'increment de les interaccions durant la festivitat. Aquest augment de positius per Covid no s'ha evidenciat entre la població adulta, perquè segueix la mitjana diària de nous casos entre els 40 i els 45, però sí que s'ha notat a les escoles. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquest divendres que hi ha al país gairebé mig centenar d'aules amb vigilància activa, una dotzena més que el dia anterior.

“Venim d'una situació amb 0 aules confinades per les vacances i ara hi ha hagut un increment important perquè en algunes, malgrat que hi hagués un sol alumne positiu hem hagut d'aïllar tota l'aula perquè aquest alumne compartia àpat amb altres”, ha explicat Mas. Aquest protocol d'aïllament de tota l'aula no respon a cap canvi en el procediment sinó perquè aquests alumnes compartien espai durant l'esmorzar. Les dues escoles amb més incidència del coronavirus són la Janer i el Sant Ermengol.

Andorra té 10 aules amb vigilància activa total, 28 amb vigilància activa parcial, i una desena amb vigilància passiva. Mas ha atribuït aquest increment de contagis als centres escolars a dos motius, principalment: el primer és la soca britànica que provoca la Covid i que és molt més contagiosa, i el segon és el cribratge massiu al qual se sotmet al personal i alumnes dels centres educatius cada setmana.

Pel què fa a la resta del país, aquest divendres s'han registrat 65 casos nous de Covid respecte de dijous. Aquest increment es deu, segons Mas, al canvi d'estratègia en el cribratge dels Stop Labs durant la celebració de la Cimera Iberoamericana. La pressió hospitalària es manté en 25 hospitalitzacions a Meritxell, amb 13 persones ingressades a planta i 11 a la Unitat de Cures Intensives, vuit d'elles que requereixen de ventilació mecànica.

No hi ha novetats en allò que es refereix a l'arribada d'una nova remesa de vacunes. Aquest dijous s'han administrat 52 vaccins al personal professional i resident a Salita. Es tracta de persones que fa més de 180 dies que han passat la malaltia i per tant, ja es poden vacunar.