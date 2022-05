La zona de l'església d'Os de Civís queda impracticable per una esllavissada

Os de CivísTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 de maig de 2012, va ser notícia...

El nucli d'Os de Civís (Valls de Valira) ha patit aquest dimecres a la matinada una esllavissada per darrere de l'església de Sant Pere i que han arribat fins al casc urbà. L'incident ha tingut lloc al voltant de la una de la matinada i els Bombers d'Andorra, que han estat els primers en arribar després dels Mossos d'Esquadra, han descartat que hi hagués cap víctima amb un gos de rastreig. Posteriorment, els Bombers de la Generalitat han comprovat que l'esllavissada no hagués afectat l'estructura de l'església ni de la casa que ha quedat a tocar de les pedres. El que sí que ha quedat impracticable és un dels accessos a l'església, i els rocs també han malmès una canonada de la xarxa d'aigua potable. El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Os de Civís, Jordi Betriu, ha explicat a l'ANA que es calcula que han estat unes 150 les tones que s'han desprès del turó fins a arribar al nucli. Per poder retirar la terra acumulada, caldrà esperar que els tècnics de la Diputació de Lleida es desplacin fins al lloc dels fets per comprovar que no hi ha risc de nous despreniments.

Tal com ha informat el Cos de Bombers d'Andorra, l'esllavissada, que s'ha originat a la part de darrera de l'església, ha arribat a tocar d'una casa, però sortosament no hi ha hagut cap ferit. Després de fer una primera inspecció per descartar que hi hagués cap víctima i d'establir un perímetre de seguretat, el control de la situació ha passat als Bombers de la Seu d'Urgell, que s'hi han desplaçat amb dos vehicles, han comprovat que els edificis no haguessin patit danys estructurals, han constatat que un dels camins al costat de l'església ha quedat totalment cobert de pedres, i han abalisat la zona juntament amb els responsables del municipi.

El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Os de Civís, Jordi Betriu, ha explicat que fa uns anys ja hi va haver una esllavissada més petita, i que ara ha tornat a produir-se amb unes dimensions més importants arribant fins al casc urbà. Un cop els tècnics i geòlegs assegurin la zona, caldrà retirar les pedres, i refer els murs i restaurar la zona. De fet, s'espera l'arribada dels tècnics de la Diputació de Lleida per a aquest mateix dimecres a la tarda. Betriu també ha indicat que sortosament no hi havia veïns dormint a la zona i que la gent s'ha assabentat de l'incident perquè l'esllavissada ha rebentat les canonades i ha provocat una fuita d'aigua per tot el poble.