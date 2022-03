Teatre nacional amb 'La Tercera onada'

Andorra la VellaLa 60a Temporada de Teatre continua aquest cap de setmana a Andorra la Vella amb una aposta pel teatre nacional. Tot coincidint amb la celebració del dia internacional del teatre que és aquest diumenge 27 de març, el Teatre Comunal d'Andorra la Vella ha acollit l'obra 'La Tercera onada' de la Jove Companyia Nacional Andorrana (Jocand) aquest dissabte a les 18 hores.

Al llarg dels 75 minuts que ha durat l'obra, la Jocand, sota la direcció de Juanma Casero i Irina Robles han interpretat un espectacle en el qual un exercici de classe en un institut es converteix en un experiment sobre la naturalesa de l'ésser humà i les facilitats per repetir errors històrics. L'obra està basada en un fet real, i tot i que en el seu origen va ser una novel·la, ha estat dramatitzat per al cinema i ha tingut reeixides propostes teatrals i musicals.

L'espectacle era per a majors de 15 anys i el preu de les entrades eren de deu euros. Continuant amb les darreres produccions de la Jocand, aquest diumenge també tindrà lloc, a les 18 hores al Teatre Comunal de la capital, l'obra 'Arrels d'arreu' sota la direcció i posada en escena d'Ester Vidal. El preu per aquest espectacle també serà de deu euros.

'Arrels d'arreu' es tracta d'un espectacle per retre homenatge a algunes persones, avis i àvies que ja no hi són i també amb aquells que encara s'hi pot passar una llarga estona descobrint històries i anècdotes. Concretament, l'obra posarà en escena anècdotes i vivències quotidianes.