Crèdit Andorrà obre el 2 de juny la totalitat de les oficines

Crèdit Andorrà obrirà a partir de dimarts vinent, dia 2 de juny, les oficines de Santa Coloma i Prada Ramon. Amb aquestes dues oficines, el banc ja tindrà operativa el 100% de la xarxa comercial, la més extensa del país amb un total d’onze oficines. La mesura coincideix amb la represa de l’activitat generalitzada de la majoria dels sectors econòmics, anunciada pel Govern pel dia 1 de juny. Des de l’entitat, remarquen que amb la "vocació i voluntat de servei al client", ha mantingut oberta una oficina a cada parròquia durant la crisi sanitària, el que representa el 80% de les oficines. L’horari comercial de les oficines bancàries és de 9 a 14 hores.

El banc va posar en marxa a l’inici de la crisi sanitària un pla de continuïtat de l‘activitat financera amb l’objectiu de protegir la salut d’empleats, clients i proveïdors, així com assegurar el servei als clients amb les màximes garanties. Entre les mesures que va adoptar destaca el manteniment del servei presencial amb una oficina a cada parròquia i unes 40 persones oferint diàriament aquesta atenció presencial als clients, així com l’activació del teletreball en tots els casos en què ha estat possible. En total, més d’un 90% dels empleats han treballat des dels seus domicilis per atendre els clients –que per via telemàtica, han pogut fer bona part de les seves operacions– i per seguir amb el bon funcionament intern de l’entitat. El dimarts s’inicia també un pla de retorn gradual dels empleats de serveis centrals al treball presencial, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i aplicant els protocols de protecció necessaris. Aquest pla contempla torns de treball presencial combinats amb teletreball.

Tal com afegeixen des de l'entitat, el pla aplicat per l’entitat per assegurar el servei al client amb les màximes garanties també ha tingut en compte, en la mesura del possible, les diferents circumstàncies personals dels empleats. S’han establert polítiques de flexibilitat i de conciliació familiar, així com d’atenció a les persones que formen part de col·lectius vulnerables.

Crèdit Andorrà ha implementat també mesures de seguretat i prevenció a les oficines, com la reducció de l’aforament de clients, la senyalització física de les distàncies de seguretat, la instal·lació de mampares de protecció i el subministrament d’equips de protecció individual per a empleats i de gels de desinfecció per a clients.

També destaquen que en les darreres setmanes han fet "un important esforç operatiu" per posar en marxa "solucions innovadores", com la possibilitat de contractar productes i serveis amb signatura electrònica. Iniciatives que fomenten l’ús de la banca digital i que faciliten les gestions bancàries als clients sense necessitat de desplaçar-se a les oficines.

Crèdit Andorrà segueix impulsant l’ús dels canals alternatius com són la banca online e-Crèdit, la banca telefònica Línia Directa Crèdit (+376 888 888) o la xarxa de caixers automàtics, terminals d’ingressos i dispensadors de canvi. A l’hora de fer els pagaments, recomana utilitzar les targetes de dèbit o crèdit i que s’eviti les transaccions amb diner físic.