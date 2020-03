El Govern rep un total de 845 peticions de crèdits tous que sumen 230,3 milions

El volum d' empreses o autònoms que han demanat un dels crèdits tous del programa que l'executiu ha posat en marxa per ajudar les empreses s'eleva ja a 845 que han presentat sol·licituds per valor de 288,3 milions d'euros. El ministre portaveu, Eric Jover, ha detallat que 230,3 milions han estat demanats per a despeses de funcionaments de les empreses i altres 58 són per al refinançament de préstecs crediticis. Jover ha puntualitzat, a més a més, que 87 peticions són per imports superiors als 500.000 euros i altres 325 es troben per sota dels 50.000 euros, amb la qual cosa ha volgut subratllar la diversitat d'aquestes peticions. El 52% els diners demanats corresponen a 119 empreses del comerç a l'engròs i detall; altre 19,62% a 92 empreses d'altres serveis i un 8,11% a 60 empreses de la construcció.

Malgrat l'import que han demanat les empreses supera de molt els 130 milions que el Govern havia previst per dotar aquests crèdits tous, Jover s'ha mostrat convençut que " disminuirà de manera considerable" quan acabin de fer l'anàlisi d'aquestes peticions. De fet, ha posat com a exemple certs desajustaments que ja s'han trobat en aquestes demandes, com per exemple empreses que tenen diners disponibles i demanen diners per poder funcionar o aquelles que també sumen els lloguers entre les despeses quan ja hi ha un paquet específic per a les ajudes en aquest concepte. Per tant, creu que aquests elements s'aniran polint i que l'import final serà molt inferior al demanat. En aquest sentit, ha incidit en el fet que el que es volia és "tenir la màniga ampla perquè les empreses tinguin els recursos necessaris" però ha destacat que des de l'executiu es té molt en compte que es tracta d'una "crisi evolutiva" i que per tant les ajudes s'hauran d'anar "modulant", en aquest sentit ha tornat a apel·lar a un segon paquet d'ajudes i ha destacat que s'ha pres la decisió que la durada del programa dels crèdits tous sigui de dos mesos en lloc de tres. Quant a la demanda de la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) que s'ajudi també a les empreses que no han hagut de tancar, Jover ha incidit en què les ajudes s'aniran "adaptant a les necessitats de cada moment" i no ha volgut avançar si aquesta petició estarà sobre la taula quan es treballi un segon paquet de mesures.

El que sí que s'ha acordat, tal com recull un decret publicat aquest dilluns al BOPA és que les empreses que hagin hagut de tancar arran de la crisi sanitària, encara que no estiguin obligades a fer-ho per decret, es puguin acollir a les mesures derivades de la llei òmnibus. En aquest sentit, Jover ha incidit en què hauran de fer una declaració d 'autorresponsabilitat per demostrar l'afectació de la crisi en els negocis.

L'executiu també ha pres la decisió de fer alguns canvis pel que fa a l'avaluació del programa de crèdits tous. D'aquesta manera, han tingut en compte alguns dels suggeriments del Partit Socialdemòcrata i s'ha acordat que es farà una memòria al final de la concessió dels ajuts perquè el Tribunal de Comptes pugui avaluar les xifres i també que aquests crèdits tous puguin ser tinguts en compte per les entitats bancàries com a coeficient d'inversió obligatòria. A més, s'ha inclòs el col·legi d'economistes en el comitè d'avaluació de les ajudes per "objectivar al màxim" la concessió. Jover ha reiterat que la voluntat és que les empreses puguin tenir com més aviat millor les ajudes i ha remarcat que hi ha el compromís dels bancs de fer el pagament amb immediatesa.