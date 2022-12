Arriben les rebaixes a Andorra

El Principat d'Andorra s'ha posicionat sempre com un destí de neu, muntanya, natura, oci i compres. L'acció darrera no l'escrivim amb majúscules perquè potser s'entendria que les compres predominen per sobre de tot, però és veritat que el país s'ha caracteritzat per ser un indret en què el shopping és una de les pràctiques més habituals, ja sigui pel diferencial de preu, per l'exclusivitat dels productes... Si a tot això, li sumem que a Andorra les rebaixes s'avancen respecte als seus països veïns, aquest plus crida encara més l'atenció tant del turista com del resident a Andorra.

Des del 23 de desembre, Andorra està en període de rebaixes i Pyrénées Andorra no s'escapa. En ple Nadal s'inicien les rebaixes i això va bé a més d'un i d'una perquè, per exemple, podem aprofitar per comprar-nos aquell conjunt de roba que estrenarem per acomiadar l'any o per donar la benvinguda als Reis d'Orient. També és un moment per no deixar escapar l'oportunitat per comprar aquella peça de roba que tant desitges, però has volgut esperar que tingui un preu més atractiu. Doncs ara, ha arribat el moment. No val a badar.

En moda trobaràs rebaixades marques, com ara, IKKS, Coach New York, North Sails, Tommy Hilfiger o Yerse (tant en dona, home i nens).

Les rebaixes a Pyrénées Andorra s'allargaran fins al pròxim 12 de març. I recorda que per la teva compra pots acumular fins a un 3% en saldo a My Pyri. Que no t'ho expliquin i arriba't fins a Pyrénées Andorra.