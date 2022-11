Els conductors amb el permís D1 ja no hauran d'esperar un any per obtenir el D

Andorra la VellaDes que el transport públic és gratuït l'increment d'usuaris que s'ha registrat és del 115%. Aquest increment, afegit a l'arribada de temporers que fan servir aquest transport, ha fet que s'hagin donat moments de "tensió" i de "saturació important", tal com ha posat en relleu el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Davant aquesta situació, el Govern ha posat sobre la taula un seguit de mesures per resoldre la problemàtica, entre les quals el reforç de les línies que van al Pas de la Casa; flexibilitzar l'obtenció del permís de conduir D perquè les companyies puguin trobar conductors; incrementar les mesures de control i facilitar si cal la importació de vehicles.

Per facilitar la contractació de conductors se simplifica l'obtenció del permís D i així els que tinguin el D1 no hauran d'esperar un any per poder obtenir el D. En aquest sentit, Gallardo ha destacat que hi ha una de les companyies que ha anunciat que contractarà set conductors, però ha admès que "no n'hi haurà prou", ja que les empreses parlaven d'uns quinze, i ha afegit que des del Govern fins i tot s'ha facilitat dades a les companyies perquè puguin saber les persones que tenen el D1.