Economia autoritza 738 sol·licituds de societats d’inversió estrangera el 2021

Andorra la VellaEl Govern informa que durant el 2021 es van autoritzar un total de 738 sol·licituds de societats d’inversió estrangera a Andorra. Una xifra que representa un augment d’un 128% en comparació amb les 324 societats d’inversió estrangera autoritzades el 2020 i un increment d’un 138% en relació amb les 310 del 2019.

La tasca del departament de Registres Jurídics i Econòmics del ministeri de Presidència, Economia i Empresa permet dur a terme l’anàlisi del volum total de la inversió estrangera, així com el seguiment posterior. Un fet que es veu refermat en el projecte de llei de modificació de la Llei d'inversió estrangera, que el titular de la cartera, Jordi Gallardo, va presentar dimecres davant la comissió legislativa d’Economia del Consell General.

El text té l’objectiu, entre d’altres, d’agilitzar els tràmits vinculats a aquest tipus d’inversió i, alhora, reforçar els treballs posteriors mitjançant la instauració d’un sistema de control de les inversions estrangeres autoritzades. D’aquesta manera, s’introdueix un mecanisme per detectar de manera àgil, per exemple, informació com ara possibles canvis en la titularitat de les societats que poden fer variar la qualificació d’una societat com a inversió estrangera o nacional. Així es controlarien de forma automatitzada les fluctuacions en les titularitats dels projectes empresarials, informen des del Govern.

A més, el projecte de llei també té la voluntat d’alinear el model d’autorització estrangera a les pràctiques que es desenvolupen en l’entorn europeu i, així, refermar l’harmonització andorrana amb els estàndards internacionals. En aquest sentit, es destaca la divisió del procés en dos models. El primer, sota el règim de liberalització, es podrà materialitzar sense autorització prèvia administrativa en diferents supòsits com ara en el cas que es tractin d’inversors residents o nacionals d’un país que compta amb CDI amb Andorra i que no sigui considerat d’alt risc en BC/FT per la Uifand. El segon model manté els mateixos procediments que actualment concerneixen a totes les societats d’inversió estrangera. El procediment de seguiment previ i posterior s’efectuarà en ambdós casos de la mateixa manera.

Es tracta d'un seguit de modificacions que persegueixen millorar tots els tràmits relatius a les societats d’inversió estrangera. I és que cal remarcar el pes d’aquest tipus de societats en el global de societats autoritzades a Andorra: el 2021 es van autoritzar un total de 1.308 societats, 738 de les quals d’inversió estrangera (un 56% del total) i el 2020 se'n van autoritzar 641, 324 de les quals d’inversió estrangera (un 50% del total).