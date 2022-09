Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, és contrari a limitar la inversió immobiliària estrangera per solucionar la problemàtica de l'habitatge al país. Ho ha manifestat en relació amb la proposta del col·legi d'Economistes de reduir-la, de la qual considera que seria "discriminatòria" i no aportaria l'efecte buscat, a diferència de les iniciatives impulsades pel Govern i que aquest dimecres es voten al Consell General per la via de l'extrema urgència. "Limitar la bombolla respecte al mercat immobiliari només en la inversió estrangera no és la solució", ha indicat.

Així doncs, afirma que inversió immobiliària a Andorra "n'hi ha d'estrangera i nacional" i considera que si només es "discrimina" la forana s'impulsaria una dinàmica que als països de l'entorn europeu no es duu a terme. "Si volem fer un control de la inversió en el sector immobiliari, crec que s'hauria d'actuar en general, amb una visió 360 graus enfocada en el tipus de creixement urbanístic que s'està fent al país".