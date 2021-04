Gallardo defensa un "ecosistema iberoamericà d'innovació"

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha advocat perquè la regió iberoamericana impulsi "un ecosistema iberoamericà d'innovació com a proposta per concretar" projectes, i que vagi més enllà del diàleg i de l'intercanvi d'experiències. Es tractaria de "fer un pas més enllà" i crear aquest sistema de cocreació que permeti "a l'espai iberoamericà ser un referent".

Gallardo ha defensat aquesta idea en el darrer dels diàlegs de la Trobada Empresarial Iberoamericana sobre les perspectives econòmiques a Iberoamèrica i el Carib. El ministre ha recordat que fruit de la ministerial sobre innovació que Andorra ha acollit sota la presidència de la Cimera iberoamericana ja es va cloure una estratègia sobre la innovació que ara serà elevada a la Cimera de Caps d'Estat i de Govern, per a la seva aprovació. Tot i aquesta base creu que cal apostar per la creació d'aquest ecosistema esmentat. El ministre ha defensat l'aposta per la innovació i la transformació digital com a eina d'oportunitats i més en un moment com l'actual, marcat per la crisi del coronavirus. De fet, ha exposat al debat la feina que està fent Andorra per basar la recuperació en la "resiliència i la sostenibilitat" d'acord amb el full de ruta H23, que ha recordat que es basa en els pilars de benestar i cohesió, i economia i innovació. En aquest sentit, ha defensat que la innovació ha de ser una palanca per "tirar endavant de manera exitosa "i ha destacat que Andorra ja ha incorporat a la seva estratègia d'innovació la de l'espai iberoamericà aprovada pels ministres iberoamericans.

En el mateix debat ha intervingut el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, que ha destacat que "urgeix una forta aliança entre els governs i entre els estats" i ha volgut oferir algunes dades sobre el fort impacte de la crisi del coronavirus en la regió iberoamericana, Així, ha detallat que el PIB agregat es va contraure un 7,7% i que països com Espanya, Portugal i Andorra van registrar encara caigudes "més fortes". També ha destacat que la previsió és que aquest any hi hagi un increment del 5% però ha afegit que els nivells precrisi tardaran en recuperar-se. Ha exposat, també, el fort impacte que la crisi ha tingut sobre el mercat laboral i ha puntualitzat que l'OIT estima que a Espanya es va perdre l'equivalent a dos milions de feines tenint en compte les hores treballades, i a Portugal, mig milió. També ha subratllat que l'impacte a Andorra ha estat "fort" tenint en compte la dependència del turisme. En aquest sentit, ha manifestat la necessitat que es prenguin mesures entre les quals la més immediata "acabar amb èxit les campanyes de vacunació", modernitzar els sistemes de salut o reforçar l'educació, així com "apuntalar el sistema de pensions". Ha clos la seva intervenció destacant que "és l'hora d'unir esforços per una estratègia d'innovació per a un desenvolupament sostenible" parafrasejant el lema de la Cimera. I també ha manifestat que cal abordar tres transformacions com són l'empresarial, la digital i la transició ecològica.

La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha subratllat al seu torn com l'espai iberoamericà ha aconseguit "consensos" ja que s'ha optat per fer coses que importen a la gent, com les vacunes, la circulació del talent o el compromís per la innovació. I també ha manifestat que creu "sincerament" que cal fer "una integració d'avall cap amunt" i que moltes coses les hauran de fer els agents econòmics. També ha fet una crida a "treure obstacles" per fer coses de manera conjunta.

La secretària d'Estat espanyola de Comerç, Xiana Méndez, ha recordat en el seu discurs les inversions espanyoles a iberoamericà, que representen el 32% del total i ha destacat que la col·laboració publicoprivada ha de ser clau per al creixement de la regió.

A l'últim el ministre d'Economia de Guatemala, Antonio Malouf, ha detallat com el seu país està superant la crisi del coronavirus amb millors perspectives econòmiques que altres països i ha afegit que el seu "ABC passa per atracció de la inversió, cerca de nous mercats i suport a les pimes".