El Govern descarta totes les propostes dels sindicats per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania

Andorra la VellaEl Govern no inclourà cap de les propostes presentades pels sindicats al paquet de mesures per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Així ho ha comunicat aquest dimarts el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, després de la reunió que s'ha celebrat aquest matí entre l'executiu -encapçalat pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo- i els representants del Consell Econòmic i Social. Així doncs, les peticions dels sindicats, enfocades a millorar la situació econòmica de la població en àmbits com l'habitatge, els salaris o l'educació, han estat, de moment, desestimades. "El Govern ha girat l'esquena a la classe obrera en favor d'incentivar l'arribada de nous rics al país i de polítiques especulatives", ha declarat Ubach.

En relació amb les mesures econòmiques, les associacions de treballadors demanaven apujar els salaris d'acord amb el nivell del cost de vida a Andorra, però, segons Ubach, el Govern ha descartat aquesta possibilitat al·legant que cap altre país ha pres una mesura d'aquest calat i, per tant, el Principat tampoc. Pel que fa a la mesura d'establir un preu màxim de 8 euros el metre quadrat en habitatges d'obra nova, l'executiu els ha recordat que d'aquesta tasca s'encarrega l'Institut de l'habitatge, que actualment treballa a incentivar la creació de lloguers socials. Tampoc han considerat adient atorgar ajudes a aquells alumnes que desitgin cursar els seus estudis a l'exterior.

Amb tot plegat, Ubach ha recordat que s'estan apropant les eleccions generals, i serà en aquest moment quan la ciutadania "s'haurà de plantejar quina Andorra vol", ja que si la situació continua com l'actual, ha ironitzat, la població haurà d'anar a viure a Coll de Nargó on, de moment, els lloguers es mantenen estables.