Els llocs de treball oferts a l’abril augmenten un 22,4%

Andorra la VellaEl mes d’abril s’ha tancat amb un total de 1.288 persones inscrites al Servei d’Ocupació, la qual cosa suposa “una molt lleugera reducció”, concretament de vuit persones, respecte del mes de març, quan la xifra se situava en 1.296, tal com ha informat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover. D’aquesta manera, s’assoleix el segon mes consecutiu amb rebaixa de les dades d’inscrits a Ocupació, tot i que encara la tendència no és tan important com el Govern “desitjaria”.

Jover ha posat en relleu que, en canvi, “un bon senyal” és el volum de llocs de treball oferts, que passen de 486 del mes de març als 595 de l’abril, la qual cosa, ha dit, demostra “un increment significatiu” (+22,4%) i que pot venir lligat a la represa de la mobilitat i al fet que alguns sectors hagin anat reobrint “i necessitin mans” per tirar endavant la seva activitat.

El ministre també ha volgut detallar les dades de la prestació per desocupació, que s’incrementa respecte del mes març, ja que arriba a les 344 ajudes quan el mes anterior havia estat de 265.

Davant aquestes dades, el ministre ha destacat que veuen amb optimisme el fet que s’incrementin els llocs de treball que s’ofereixen a través del Servei d’Ocupació i també ha remarcat que esperen que en els propers mesos la davallada de les persones inscrites a la recerca d’una feina experimenti “una davallada significativa”.

D’altra banda, i qüestionat sobre els crèdits tous per a les empreses que l’executiu va posar en marxa la primavera passada, en ple esclat de la pandèmia, Jover ha remarcat que encara no s’està en la fase d’execució ja que tenen una vigència d’un any i el termini es va prorrogar, a més, sis mesos més, amb la qual cosa aquest venciment seria al mes d’octubre. La voluntat del Govern, però, és “poder facilitar que el venciment no es faci efectiu” i que les empreses puguin gaudir de pròrrogues o de prestamitzacions. El que no es vol és que si una activitat és viable se li posi dificultats perquè acabi no sent-ho.