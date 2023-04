Més producte fresc en línia

Consumir producte fresc ens aporta diferents avantatges tant pel nostre organisme com per l'entorn que ens envolta. Un producte fresc és aquell que no ha passat per un procés per la seva conservació i, per tant, no s'ha alterat el seu sabor, aspecte i nutrients. Quan un menja producte fresc i de qualitat ho detecta a l'instant. I és que es gaudeix d'una major varietat de sabors fent que aquests siguin més intensos i originals. Alhora, com hem dit anteriorment, consumir producte fresc ens ajuda a tenir cura del nostre cos, augmentem les nostres defenses i, inclús, protegim la nostra pell. I si anem més enllà, també podem afegir que els aliments frescos ajuden a la sostenibilitat, ja que en no haver-hi cap procés de manipulació d'aquest, reduïm la petjada de carboni. En conclusió, un producte fresc és aquell que va del camp o del mar a la taula.

Nova imatge de la botiga en línia de Pyrénées Andorra

I Pyrénées Andorra ha volgut apostar per això. Prova d'això la trobem amb la introducció d'una de les novetats de la botiga en línia dels grans magatzems. Des d'ara la secció de productes frescos disposa de categoria pròpia i els clients poden comprar, en funció del producte, a pes o per peces. Aquesta opció ofereix una gran flexibilitat a l'hora d'incloure aquests productes a la cistella de la compra.

I si no saps quin plat elaborar amb qualsevol dels productes frescos que compris, el nou web de la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra et dona un reguitzell de receptes perquè les puguis seguir pas a pas.

Recorda que fent la compra a la nova botiga en línia de Pyrénées Andorra, a l'hora de pagar, pots fer ús del saldo de què disposes a la teva targeta de My Pyri o dels cupons de descompte sempre que s'indiqui el codi del cupó a l'espai reservat pels comentaris (en cap cas es poden utilitzar els cupons de l'app MyPyri).