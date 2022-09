Nou augment del salari mínim i de les pensions inferiors al salari mínim pel 2023

Andorra la VellaCarles Enseñat, el president del grup parlamentari demòcrata, ha anunciat al debat d'orientació política que està tenint lloc al Consell General durant el dia d'avui que s'augmentarà el salari mínim un altre cop i, tanmateix, les pensions que es troben per sota del salari mínim. En fer aquest anunci, ha lloat la tasca de Govern per fer front a la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania andorrana, ja que l'any 2018 el salari mínim es trobava en 1.017 euros i durant aquesta legislatura s'ha augmentat fins als 1.201 euros. Segons ha explicat, la pujada s'aprovarà a principis del 2023. No ha especificat quin serà, quantitativament, l'augment.