Promocions i novetats per la Fira d'Andorra la Vella

Pyrénées Motors inicia el compte enrere per celebrar, un any més, una nova edició de la Fira d'Andorra la Vella. Enguany, l'esdeveniment arriba a la seva 43a edició i Pyrénées Motors no vol faltar a la cita. Automòbils i motocicletes estaran exposats sota la gran carpa ubicada al parc central de la capital del 21 al 23 d'octubre. Tres dies perquè descobreixis nous models, com per exemple, l'Edició M Sport 50 Aniversari, amb motiu de les cinc dècades d'història de BMW M.

La Fira d'Andorra la Vella sempre aporta sorpreses i novetats al visitant. I Pyrénées Motors juga amb aquests dos factors. Per a l'ocasió, Pyrénées t'ofereix dues promocions molt atractives.

La primera d'elles consisteix a rebre de manera gratuïta el manteniment del teu cotxe durant els primers dos anys si adquireixes un vehicle d'exposició. En aquesta primera promoció, el client també gaudirà del Pack Mobility Service durant el primer any. Unes condicions que només són vàlides per vehicles d'exposició comprats durant la Fira d'Andorra la Vella.

L'altre de les opcions passa perquè els clients que generin una nova comanda durant la Fira i fins al 31 de desembre d'enguany rebran, també de forma totalment gratuïta, dos anys de manteniment del seu cotxe i, a més a més, una assegurança a tot risc durant el primer any (assegurança amb franquícia de 300 €).

Durant la Fira d'Andorra la Vella també tindràs l'oportunitat de conèixer tota la gamma de serveis Pyrénées 360, amb la que podràs cobrir aspectes com ara el Pack Mobility Service i la compra de vehicles a la carta, fins a assegurances, finançament, reparacions als tallers mecànics i de planxa i pintura, lloguer de vehicles i la compra del teu cotxe o moto actual.