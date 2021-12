Pyrénées Andorra i Ginestà: el procés de creació d'una cançó comercial

Andorra la VellaAmb motiu dels 75 anys de vida dels magatzems, i per celebrar les festes nadalenques, Pyrénées Andorra va encarregar-li a la banda Ginestà que compongués una cançó expressament per a l'ocasió. El resultat?, una melodia inspiradora que anima a tots aquells qui l'escoltin, a complir els seus propòsits per al nou any. En una entrevista al programa A l'Alça, Pau i Júlia Serrasolsas, cantants de Ginestà, han destacat que "l'objectiu que nosaltres teníem és que fos esperançadora i optimista, tracta uns propòsits que són universals i poden ser per a una persona petita fins a una altra més adulta". I és que Pyrénées volia una cançó que pogués sonar durant tota la campanya de Nadal, però alhora també servís per al setanta-cinquè aniversari; tot un repte per a la companyia, però també per a Ginestà, que s'enfrontava per primera vegada a la creació d'un encàrrec comercial. "Estàvem acabant de gravar el disc, ara farà un mes i mig, quan ens va contactar l'agència de publicitat amb la qual treballa Pyrénées. La idea era que havíem de jugar entre un 'briefing' que ens van donar, amb una llista de propòsits, i alhora jugar amb el que és la nostra essència, la nostra sonoritat, i fer que tot això quallés", han detallat els germans Serrasolsas.

Aquí pots veure el reportatge complert d'A l'Alça:

La música té un gran poder d'influència sobre el que pensem. La ment treballa sola quan escolta una tonada comercial, i fins i tot algunes quedaran gravades per sempre en la nostra memòria i ens faran pensar automàticament en aquella marca cada vegada que sonin. Està comprovat que les campanyes publicitàries musicals tenen un 20% més de probabilitats de ser efectives que no pas les que van sense música. En aquest sentit, Ginestà assegura que els agradaria que, quan la gent escolti la cançó de Pyrénées, "se li despertés com una llum, esperança... i també el fet de pensar: 'els de la cançó s'estan proposant coses; i jo què em proposo?', que sigui un punt de partida per començar a treballar. Després d'aquesta època tan complicada que hem passat amb la Covid, la melodia és com un tornar a començar i un tornar a proposar-se aquelles coses que potser has hagut de deixar aparcades durant un any i mig".

Els que es dediquen a fer comercials i jingles són conscients que la música genera dos tipus d'emocions: les percebudes i les sentides, i això significa que podem vincular-nos als estats d'ànim que s'expliquen en una cançó, i si Ginestà ens anima a complir tots els nostres propòsits amb l'ajuda de Pyrénées, quan escoltem la seva cançó voldrem portar-ho a terme.