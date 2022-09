El raonador del ciutadà veu necessari un nou augment de salaris

Andorra la VellaEl raonador del ciutadà, Marc Vila, demana una nova pujada dels salaris perquè la població pugui tenir un sou digne. Ho ha afirmat en declaracions a RTVA, on ha esgrimit que l'increment que va decretar Govern no ha estat suficient i n'hi hauria d'haver una altra per poder fer front al cost de la vida, que dia a dia va en augment, ja que, en cas contrari, hi haurà una pèrdua de poder adquisitiu molt important.

D'aquesta manera, Vila creu necessari que des de l'executiu es tirin endavant mesures per ajudar a la població més vulnerable, entre les quals destaca la pujada salarial, perquè ningú es pugui quedar enrere. "Una de les mesures ha de ser la pujada. Si em preguntes quina ha de ser la pujada... si del 5, del 7, del 8 o del 10, doncs no ho sé. Però de cara a l'any que ve, observant la inflació que està entre el 6 i escaig i el 7% i amb tendència a pujar", ha asseverat.