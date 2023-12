Les rebaixes que et brinden noves oportunitats

En només tres dies celebrem Nadal i la dita diu... per Nadal, qui res no estrena res val! Una referència claríssima a la tradició d'estrenar qualsevol peça de roba o vestimenta per aquest dia tan assenyalat. I avui, sense dubte, pot ser un bon dia per revertir el significat d'aquest refrany català. I és que des d'aquest 22 de desembre Pyrénées Andorra està de rebaixes. Fins al 10 de març, el centre comercial oferirà als clients descomptes de fins al 40% en moda home i dona, sabateria, accessoris tèxtils i pijames.

Ara és un bon moment per renovar l'estil i adquirir alguna de les peces tendència de la temporada. Pyrénées Andorra convida a tothom a descobrir una gamma espectacular d'opcions que fusionen el confort, l'elegància i la funcionalitat. Si l'objectiu és canviar de look, complementar els looks amb accessoris de tendència o trobar calçat per a tots els membres de la família, les rebaixes dels grans magatzems ofereixen bones oportunitats.

tret de sortida a les rebaixes d'hivern

Ara que l'hivern treu el cap és una bona ocasió per tafanejar la col·lecció d'abrics, jerseis i accessoris que mantindran el cos calent sense perdre el punt d'elegància i comoditat. Des de colors clàssics fins a tons de temporada, la col·lecció de moda hivernal del centre ofereix opcions per a tots els gustos.

Les rebaixes de Pyrénées Andorra també són un bon moment per renovar el calçat d'hivern per cada membre de la família.

Pyrénées Andorra es vesteix de rebaixes aquest Nadal perquè llueixis les millors gales durant aquest Nadal.