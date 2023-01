Sònia Yebra: "La recerca contínua de noves marques i productes sostenibles és una part important dels nostres objectius, igual que arribar a nous clients"

El món del retail està en constant evolució i el Principat d'Andorra no se n'escapa. El sector nacional s'ha hagut d'adaptar a aquests canvis i n'hem volgut parlar amb la directora de Gallery, Sònia Yebra, perquè ens doni la seva visió i quin és el moment que viu el retail.

Quin és el recorregut que ha protagonitzat Gallery en el sector del retail a Andorra?

Gallery va obrir les portes l’any 2003 i des d’aleshores ha tingut un recorregut significatiu en el sector de la moda i el luxe a Andorra. Sempre estem intentant aportar la nostra visió de la moda a les nostres boutiques i als nostres clients. Aquest 2022 hem introduït tres seccions noves: una per a homes, una per a kids i una per a teenagers dins de la mateixa línia de marques prèmium i amb una selecció molt acurada. En aquest moment oferim un mix de marques de moda per a tota la família i un espai de second life per donar una segona vida als nostres productes i apostar per la sostenibilitat.

Com veieu el sector del retail a Andorra?

El retail a Andorra està evolucionant de forma contínua i ràpida. Des de la COVID, el canvi en el retail mundial, i també a Andorra, ens ha fet adaptar-nos als nous hàbits de consum i a la nova visió de la moda per part del nostre client, d’una forma més ràpida que l’esperada. Hem comprovat que estem en un món global, en què ens afecten coses inesperades i que ens hem d’adaptar i ser flexibles.

Quins són els reptes de futur que encara Gallery?

Sempre estem desenvolupant nous reptes. S’ha d’evolucionar i créixer. Si no, el negoci es mor. Per nosaltres, la recerca contínua de noves marques i productes sostenibles és una part important dels nostres objectius, igual que arribar a nous clients.

Vàreu començar amb moda per a dona i ara heu incorporat dos públics més, home i nen. Quins són elsmotius per haver

incorporat aquests dos targets?

Desde feia alguns anys els nostres clients i amics ens feien arribar aquesta demanda, que a Andorra no estava del tot ben representada. Amb el suport del Grup Pyrénées, això s’ha fet realitat i és una aposta pel sector prèmium molt important i amb un llarg recorregut.

Des de fa uns mesos esteu presents de manera exclusiva a Pyrénées Andorra. Com s’arriba a aquesta decisió i quins són els resultats per a Gallery?

Ara fa poc més d’un any que vam entrar a formar part del Grup Pyrenées, una aliança estratègica per continuar posicionant Andorra en el sector del luxe, objectiu compartit tant pel Grup Pyrénées com per Gallery. Les sinergies han estat molt productives i segur que continuarem en aquesta línia. L’aposta del Grup Pyrénées pel sector de luxe i, en concret, per Gallery ens ha permès créixer, desenvolupar noves línies de negoci i incorporar noves marques i nous projectes. Estem molt satisfets d'aquesta aliança.

També esteu presents dins la plataforma mundial

Gallery està present a Farfetch (la plataforma de la indústriade la moda de luxe) des de fa 9 anys. El 2012 ens van venir a buscar perquè entréssima formar part de la seva plataforma, ens van seleccionar com una de les botigues de luxemés importants d’Europa.

Què us ha aportat fins ara estar presents en aquest aparador?

La presència de Gallery a Farfetch ens ha donat una visibilitat més internacional, amb clients a països de tot el món. L’experiència de la nostra venda online realment és increïble. Cada dia aprenem coses noves d’una empresa líder en la venda online de luxe, i aprofitem les sinergies amb botigues de luxe de tot Europa. Estemen contínua evolució de la nostra experiència i de l’evolució de món online. Durant la pandèmia, realment, va ser quan ens vam adonar de la importància de ser presents en la venda online, per la qual cosa ens vam obligar a entrar en un procés intensiu de millora.