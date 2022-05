El 'roaming' augmenta un 26% durant la temporada d'hivern

Andorra la VellaAndorra Telecom ha registrat un increment del 26% del 'roaming' durant la temporada d'hivern, concretament entre els mesos de desembre i abril, respecte a les connexions que es fan efectuar durant la prepandèmia. Ho ha manifestat el portaveu de la parapública, Carles Casadevall, qui ha posat en relleu que el creixement experimentat en relació amb la temporada 2019-2020 "és molt elevat", i ha puntualitzat que en els darrers cinc mesos n'han fet ús un total de 2.226.775 persones.

Una altra de les dades destacades és el nombre de connexions que s'han produït per dia al llarg dels últims quatre mesos, en els quals se n'han registrat 7.469.382, mentre que en el mateix període de pandèmia van ser 5.825.200. Respecte a l'ús dels serveis, les dades facilitades per Andorra Telecom mostren que s'ha incrementat, amb escreix, el consum de dades amb un total de 373.595 gigabytes, el que suposa un creixement de la navegació per part dels turistes d'un 90% en comparació a la temporada 2019-2020. També cal tenir en compte que durant el mateix període de la pandèmia, només es van consumir 178.648 GB.

En referència a la quantitat de trucades, la parapública ha registrat un augment del 17% de les connexions per veu, amb un total de 10.008.634 minuts, mentre que la temporada anterior, en plena crisi sanitària del coronavirus se'n van comptabilitzar 5.927.887 i la 2019-2020, 8.548.711. "Cada vegada els visitants i turistes utilitzen més les dades per comunicar-se que les trucades tradicionals", ha dit.

El portaveu també ha ressaltat les dades consumides per visitant mensualment, 168 megabytes, una xifra que incrementa un 51% les consumides al llarg de la temporada prepandèmia. Casadevall ha assenyalat que el canvi és deu, sobretot, en un major ús de les dades per part dels visitants i una millora "de les condicions que els operadors estrangers donen als seus clients quan es desplacen a Andorra".

En aquest sentit, ha exposat que la irrupció de la pandèmia del coronavirus ha accelerat la rebaixa dels acords amb les companyies, els quals van descendint progressivament a causa, en gran part, per l'abolició de la itinerància entre els països de la Unió Europa, que es va iniciar amb una rebaixa dels preus del servei i que es va implantar definitivament el juny del 2018, amb la gratuïtat a la UE. Des del 2018 i fins l'any passat han reduït en 12,87 milions d'euros.

Per cloure, el portaveu d'Andorra Telecom ha fet el punt sobre la previsió d'ingressos de la parapública pel 2022 en concepte de 'roaming', els quals s'espera que es recuperin dels volums registrats l'exercici passat, 18,83 milions d'euros, i que se situïn per sobre dels dinou milions. D'aquesta manera, calculen que la xifra mantindrà una tendència estable prop dels vint milions d'euros durant els pròxims anys.