El Palau de Gel oferirà excepcionalment una sessió de 'discogel' aquest diumenge per acomiadar l'any

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de desembre de 2012, va ser notícia...

El Palau de Gel d'Andorra a Canillo oferirà aquest diumenge 30 de desembre de manera excepcional una sessió de discogel entre les 22.30 i les 00.30 hores, per tal d'acomiadar l'any. Es tracta d'una sessió pública de patinatge sobre gel ambientada amb llums i música de discoteca, oberta tant a adults com a infants, i que se celebrarà aquest diumenge, tot i que normalment aquest dia de la setmana no hi ha sessió nocturna, per aprofitar la gran afluència de visitants que acull el país amb motiu de les festes nadalenques. El Palau de Gel, a més, regalarà un Fresquet, la mascota del centre, a tots els usuaris que hi acudeixin.

D'altra banda, el Palau de Gel té previst obrir la pista de gel el dia 1 de gener de les 16 a les 19.30 hores, i oferirà una sessió de karting sobre gel a partir de les 21.30 hores, sota reserva prèvia.

Aquestes dues noves mesures s'engloben dins de la decisió d'ampliar l'horari d'obertura de la pista de gel durant l'hivern, que s'ha pres des de la nova direcció que ha assumit el Comú, i que té per objectiu compensar la davallada d'usuaris que ha patit la instal·lació durant el 2012, i que s'ha xifrat en un 20%. Així, a banda d'obrir aquests dos dies festius, durant l'hivern es garantirà que tots els dies s'obri amb un torn de matí, un de tarda i un de nit, per tal que no es perdin clients per motiu d'horari.