14 dies de quarantena per entrar al Regne Unit

Dimecres el Regne Unit va registrar 359 morts per coronavirus. En la mateixa data els 27 països de la Unió Europea van informar de 314 decessos. El recompte d’excés de mortalitat del Financial Times entre les dades del 2020 i la mitjana d’anys anteriors durant el període de la pandèmia comptabilitzava 62.000 víctimes mortals. Durant la sessió de control setmanal, el primer ministre, Boris Johnson, va dir al Parlament que assumia la plena responsabilitat en la lluita del Regne Unit contra el coronavirus i va afegir: “[Al govern] estem molt orgullosos del que hem aconseguit”.

Però del que ha aconseguit l’executiu en tenen dubtes molts dels parlamentaris del Partit Conservador, que s’han llançat en tromba contra la quarantena de 14 dies imposada per a tots els viatgers que arribin des d’avui al Regne Unit per terra, mar i aire, mesura anunciada el 22 de maig. Entre les veus polítiques més destacades que han advertit dels potencials riscos per a la indústria de l’aviació, l’oci i el turisme hi ha, entre d’altres, la de Theresa May, ex primera ministra, Ian Duncan Smith, ex líder conservador, o Liam Fox, ex ministre de Negocis.

No hi ha, de fet, consens sobre la conveniència de la quarantena i els beneficis que pugui aportar. El màxim assessor científic del govern, Patrick Vallance, es va mostrar molt reticent respecte a la idea, també dimecres en la conferència de premsa diària que fa Downing Street. Va dir: “Per a aquesta matèria, el que diu el SAGE [el comitè científic] és que aquesta mena de mesures són més efectives quan el nombre de casos és molt baix i són més efectives quan s’apliquen en països amb taxes més altes”. En altres paraules, al principi de març, per exemple, quan sí que es va permetre el dia 11 que 3.000 aficionats de l’Atlético de Madrid viatgessin a Liverpool, o fins i tot abans, hauria sigut molt més adequat.

El que crida més l’atenció és que Vallance va fer aquestes declaracions davant del primer ministre, que va oficiar la conferència de premsa, poques hores després que Priti Patel, la ministra de l’Interior, digués als Comuns que l’adopció de la quarantena “té el suport dels científics”. En aquest cas, l’única assumpció possible és que Patel mentia i que la quarantena només és un joc de mans, un intent de mostrar que el govern pren tota mena de mesures per abaixar el nombre de contagis.

No només hi ha molts dubtes sobre l’efectivitat de la quarantena sinó sobre com es controlarà. Amb l’excepció dels treballadors essencials, com ara sanitaris o temporers del camp, i dels que arribin d’Irlanda o de les illes del canal de la Mànega, la resta, ciutadans britànics o no, hauran de facilitar una adreça i quedar-s’hi 14 dies, amb l’única autorització per sortir a comprar menjar o per necessitats mèdiques. La policia podrà fer controls aleatoris i si no troba l’individu al domicili el podrà multar amb fins a 1.100 euros.

L’aviació ja s’hi ha posicionat en contra. I ahir el Sunday Times vapublicar la carta que British Airways, Easy Jet i Ryanair han enviat al Procurador General de l’Estat, primer pas d’una acció judicial, en què adverteixen de la il·legalitat de la mesura. Segons el parer de les aerolínies, el govern no ha pogut donar “una justificació vàlida” en el moment de concretar la normativa, “sobretot tenint en compte les característiques extremadament severes de les disposicions d’autoaïllament”.

Quan Europa comença a obrir i reactivar els motors de l’economia, la quarantena envia el missatge arquetípic dels brexiters : l’amenaça ve de fora. Però el pols per recuperar l’economia és manté molt fort. I ahir mateix, també al Sunday Times,s’anunciaven els plans per aixecar restriccions el 15 de juny. La quarantena té els dies comptats i només mostra les batzegades d’un govern sense brúixola.