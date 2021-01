¿Trump podria ser cessat com a president dels EUA abans del 20 de gener?

En els moments més greus de l'assalt al Capitoli dels Estats Units, després que s'interrompés la sessió de ratificació del president electe, Joe Biden, el governador de Vermont, el republicà Phil Scott, va fer una crida, a través de les seves xarxes socials, a fer fora de la presidència Donald Trump encara que ja només li quedin tretze dies com a inquilí de la Casa Blanca. Scott va acabar un fil de sis piulades a Twitter dient: "Els fonaments de la nostra democràcia i els principis de la nostra república estan sent atacats pel president. Ja n'hi ha prou! El president Trump hauria de dimitir o ser cessat del seu càrrec pel seu gabinet o pel Congrés". Invocava, de fet, la 25 esmena de la Constitució dels Estats Units.

The fabric of our democracy and the principles of our republic are under attack by the President.



Enough is enough.



President Trump should resign or be removed from office by his Cabinet, or by the Congress. 6/6 — Governor Phil Scott (@GovPhilScott) January 6, 2021

La de Scott no ha sigut l'única veu que ha cridat en les últimes hores a posar fi als dies del magnat de la manera més ignominiosa, potser l'única possible atesa la gran ignomínia amb què ell mateix ha tacat el cor de la institució.

També s'hi ha sumat, entre d'altres, el senador Ben Sasse, republicà per Nebraska, que ahir assegurava que la violència viscuda a la capital federal "era el resultat inevitable i lleig de l'addicció del president a alimentar constantment la divisió". "Avui el Capitoli dels Estats Units, el símbol d'autogovern més gran del món, ha estat saquejat mentre el líder del món lliure, darrere el seu teclat, no parava fer piulades contra el seu vicepresident perquè havia complert els deures del seu jurament a la Constitució". Sasse, però, no ha arribat a suggerir que Pence substituís Trump.

Qui sí que ho han fet és un grup molt destacat de politòlegs d'universitats americanes de pràcticament tots els estats de la Unió. Han signat una carta oberta exigint una acció decidida contra el que molts entenen que ha sigut un intent de cop d'estat institucional.

Els signants han demanat "al Congrés dels Estats Units, al vicepresident Mike Pence i al gabinet que destitueixin immediatament el president Donald J. Trump mitjançant el procés d' impeachment o invocant la 25a esmena". "Les accions del president –indiquen– amenacen la democràcia nord-americana. Ha rebutjat la transferència pacífica de poder, ha animat els legisladors estatals a tombar els resultats electorals en els seus estats, ha pressionat un funcionari estatal perquè canviés els resultats electorals i ara ha incitat una multitud violenta que va aturar el recompte de vots electorals i va assaltar el Capitoli dels Estats Units".

Origen de l'esmena

Ha passat més de mig segle des que la Constitució del Estats Units va ser esmenada per incloure un mecanisme per destituir el president. Mai fins ara s'ha utilitzat. L'esmena, ratificada el 1967, va crear un mecanisme legal per designar un cap d'estat quan el president estigui discapacitat o mort. En concret, el text diu que se'l pot destituir si és "incapaç de complir els poders i deures del seu càrrec".

Al llarg de la presidència de Trump hi ha hagut moments en què l'esmena s'ha esmentat en cercles polítics de Washington. Potser era una fantasia o un desig més que no pas una realitat. Però se'n va parlar, per exemple, quan el president va piular que tenia un "botó nuclear més gran" que el del líder nord-coreà, Kim Jong-un. Al llibre Fire and fury Michael Wolff va retratar un president que no estava a l'altura de la feina. "No és forassenyat dir que es tracta d'afers de la 25a esmena", va dir el 2018 en una entrevista al programa Meet the press de la cadena NBC, al·ludint a la referència nuclear.

Com es pot invocar la 25a esmena?

Per fer-ho, en primer lloc, cal coratge polític. Entre altres coses perquè suposaria que tots els que fins ara li han rigut les gràcies, i han atiat encara més l'enorme ego de Trump i tots els seus deliris, fan un acte públic de penediment. A això equivaldria que el vicepresident Mike Pence –que massa tard, i massa calladament, sembla haver trencat amb l'encara comandant en cap dels Estats Units– i la majoria del govern el declaressin incapaç de "complir els poders i deures del seu càrrec".

Si el president discutís la decisió, dos terços de la Cambra de Representants i del Senat haurien de votar per cessar-lo i substituir-lo pel vicepresident en un termini màxim de 21 dies. Els legisladors podrien també designar, a través d'una llei especial, un govern alternatiu al consell de ministres amb el qual Mike Pence podria intentar determinar que Trump no pot continuar. De totes maneres, els termes de la presumpta incapacitació són molt ambigus. I en cap cas inclouen aspectes com diferències polítiques, la impopularitat, el mal criteri, la incompetència, la mandra o una conducta impugnable. L'esmena 25a sembla, sobretot, un artefacte decoratiu; intimidatori, i poc més.

¿És probable la incapacitació de Trump?

Tot i que aquest dijous al migdia, primeres hores del matí a Washington, diferents mitjans de comunicació nord-americans apunten que hi ha "reunions preliminars" entre membres del govern per destituir Trump, el fet és que la possibilitat és remota o molt remota. El 2019 Pence va qualificar d'"absurd" qualsevol suggeriment que invoqués l'esmena 25a.

El breu comunicat que Trump ha fet públic aquesta matinada a Washington fa pensar que ningú no s'atrevirà a fer el pas. L'encara president s'ha volgut protegir de qualsevol possible acusació d'instigar l'assalt al Capitoli i ha assegurat, a més, que no s'oposarà a sortir de la Casa Blanca: "Encara que estic totalment en desacord amb el resultat de les eleccions, i els fets m’ho confirmen, tot i així, hi haurà una transició ordenada el 20 de gener. Sempre he dit que continuaríem la nostra lluita perquè només es comptabilitzessin els vots legals. Tot i que això representa el final del primer mandat més gran de la història presidencial, només és el començament de la nostra lluita per tornar a fer Amèrica gran".

El regnat d'un Calígula del segle XXI acaba de forma lògica. Va començar explotant el populisme i les mentides i arriba al punt i final desafiant les institucions de què s'ha servit durant quatre anys. La gran incògnita a hores d'ara és si després de l'espectacle viscut, Trump i el trumpisme tenen cap recorregut i si el Partit Republicà es desfarà del seu agent més destructor.