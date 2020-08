Els carrers de Beirut exploten de ràbia contra el govern

La ràbia, la ira i la impotència sonen a cops amb les mans buides contra les tanques de protecció dels edificis a mig construir i destrossats de la Plaça dels Màrtirs, al centre de Beirut. Un riu de persones ha omplert la capital libanesa aquest dissabte per llançar un missatge ben clar al govern: no poden més. Els libanesos ja no demanen reformes polítiques ni econòmiques ni tampoc mesures anticorrupció, el que demanen ara –després de la catàstrofe provocada per l'explosió al port de Beirut el passat dimarts– és una rendició de comptes, demanen, al cap i a la fi, venjança. Precisament aquest dissabte s'ha donat per acabada la investigació que havia ordenat el Govern per conèixer les causes de l'explosió, i més que aclarir dubtes n'ha generat de nous. El fet que el president Michel Aoun hagi rebutjat l'ajuda de la Unió Europea i de la Lliga Àrab per a una investigació internacional deixa entreveure que la versió del govern no és aigua neta.

Sota el sol de justícia de les quatre de la tarda, desenes de milers de libanesos han començat a recórrer els carrers destruïts del centre de la capital fins arribar a la Plaça dels Màrtirs. Molts d'ells portaven pancartes amb consignes similars a "Volem que caigui el sistema" i "govern-màfia". A banda de les pancartes, també hi portaven sentiments de venjança per totes les morts innocents que, suposadament, va provocar una negligència d'unes autoritats marcades per la corrupció i la poca sintonia amb el poble. "Aquesta és la nostra última oportunitat per demostrar al món que els libanesos som capaços de fer caure un govern. El que va passar dimarts va ser un genocidi. I hem d'estar tots aquí pels innocents que han mort", diu amb veu trencada Carla Khaled, una de les manifestants que va perdre un cosí en l'explosió. "Tenim un govern corrupte. Hem arribat a un punt sense retorn. Han matat els nostres éssers estimats. Milers de persones han perdut les seves llars. És temps perquè es faci justícia. Demanem que els pengin a tots", afegeix amb ràbia.

"Justícia"

Les imatges que evoquen a aquesta ràbia, a aquesta venjança han estat constants durant la protesta. Un altre manifestant, per exemple, portava una soga lligada a una escombra mentre cridava: "Han de pagar pels seus crims. Justícia!" Un altre home era més explícit: subjectava una soga des d'on penjava una figura retallada en suro del secretari general de Hezbollah, Hassan Nasral·là.

A mesura que els ànims anaven pujant de to, les forces antiavalots no han dubtat en respondre amb brutalitat. Onades de gasos lacrimògens han engolit part dels manifestants. "No es podia respirar. Ens estan disparant gas", denunciava en Marwan, després de sortir sufocat de la columna de fum blanc que creixia a mesura que les forces de seguretat carregaven amb més munició. "Volen que marxem, però aquest cop no tornarem a casa. Volem que tots marxin, començant pel president i acabant per l'últim diputat. Aniran tots a l'infern", cridava la Maha Musab, una dona d'uns seixanta anys que a mesura que deia aquestes frases era aclamada per aquells que la rodejaven.

Poc després, i amb la tensió pels núvols, la plaça dels Màrtirs s'ha convertit en una autèntica batalla campal entre manifestants i forces de seguretat. Alguns libanesos han entrat a la Plaça de l'Estrella, on es troba el Parlament i el Ministeri d'Economia, per destrossar el mobiliari i fins i tot cremar alguns documents, un foc que ha provocat un efímer incendi a l'edifci que ha estat ràpidament sufocat. D'altres també han accedit al Ministeri d'Afers Exteriors, afectat per l'explosió i víctima de saqueig per una població libanesa en expansió. Des del carrer, els manifestants que estaven fora cridaven: "foc, foc, foc!".

Eleccions anticipades

El balanç de víctimes és encara incomplet. La Creu Roja libanesa parla de 172 manifestants ferits arran dels enfrontaments amb les autoritats que, segons un manifestant que va socórrer a un altre de ferit, també haurien utilitzat munició real. Segons els mitjans locals, un militar hauria mort brutalment després de ser llançat del terrat d'un edifici.

El caos ha estat tant que les pròpies ambulàncies que intentaven arribar als ferits quedaven bloquejades per la marea de manifestants que ha inundat la plaça. Les protestes són, segur, les més violentes que s'han viscut al país des que va començar el moviment de la revolució contra el govern a l'octubre. Se n'esperen d'iguals o pitjors els dies següents.

Mentrestant, al Palau de Govern, el primer ministre Hassan DIAD ha donat un discurs a la nació i ha promès la celebració d'eleccions anticipades que seran anunciades dilluns que ve, però no ha parlat de la seva possible dimissió en els propers mesos que és el que demanen ara els manifestants.