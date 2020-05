Bolsonaro anima a les grans manifestacions

Wuhan, Nova York i ara São Paulo com a epicentres de brots de la pandèmia. La ciutat més poblada de l’Amèrica del Sud amenaça amb el col·lapse per la creixent demanda de llits hospitalaris per a pacients amb covid-19, segons va alertar ahir l’alcalde de la localitat, Bruno Covas, que no descarta decretar la quarantena total. “Les taxes de contagi a la ciutat segueixen a l’alça i van invertir una tendència de caiguda que es registrava fins a començaments de maig. Estem acostant-nos als moments més difícils”, va afirmar ahir Covas en roda de premsa, just hores després que el president Jair Bolsonaro tornés a desafiar tots els consells d’experts i del seu propi ministeri de Salut i fes una nova aparició en un acte multitudinari en què no es van mantenir les distàncies físiques de seguretat. El dirigent ultradretà es va fer acompanyar per 11 dels seus ministres i va agafar a coll dos nens. En el mateix acte, contrari també a les ordres que estan fent els governadors dels estats brasilers desesperats per l’alta transmissió, Bolsonaro va qüestionar la gravetat de la infecció a l’insistir que és només un “gripeta”.

Bolsonaro va aplaudir les manifestacions que periòdicament es convoquen davant del palau presidencial, a Brasília, i va defensar acabar amb els confinaments. “Per sobre de tot, [la població] vol la llibertat, vol la democràcia, vol el respecte”, va dir abans d’afirmar que la majoria de brasilers estan desitjant que es reactivi l’economia al més aviat possible. Una recent enquesta, però, assenyala que dos terços dels ciutadans aposten per mesures de contenció i prevenció, mentre el Brasil amenaça amb convertir-se en el nou epicentre mundial del covid-19.

Amb dos ministres de Salut dimitits amb un mes, Bolsonaro ha confiat la delicada cartera a Eduardo Pazuello, un militar sense experiència en el sector sanitari que havia estat nomenat segon del ministeri fa un mes. Pazuello gestionarà la pandèmia mentre no es troba un substitut a Nelson Teich, que va plegar per desavinences amb el president.