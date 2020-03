L'Índia executa a la forca els quatre violadors i assassins d'una jove el 2012

L'Índia ha posat punt final aquest divendres al matí a un infame cas de violació que va captar l'atenció del món l'any 2012. Quatre homes han estat finalment executats a la forca per haver violat i assassinat una jove de 23 anys en un autobús. Els homes, que han estat penjats en una gran presó de Nova Delhi, van atrapar la jove a l'autobús i, a més de violar-la, la van colpejar brutalment amb una barra de ferro i la van deixar ferida mortalment.

La brutal naturalesa del crim i el fet que tingués lloc en ple carrer a Nova Delhi va commocionar el país i el món sencer, i va deixar una profunda marca a l'Índia.

La víctima de 23 anys, que feia pràctiques com a fisioterapeuta, somiava ser metge i havia demanat als seus pares que utilitzessin els diners del seu casament per a la seva educació, es va batejar després amb el nom de Nirbhaya, "la que no té por". La seva mort per les ferides que va patir en l'atac va obrir tot un debat nacional sobre els nombrosos abusos que pateixen les dones índies cada any.

Després de l'execució, la mare de la víctima ha dit que "encara que sigui tard", finalment la seva filla "ha obtingut justícia". "La nostra fe en la justícia s'ha restablert", ha afirmat la dona. El seu nom no ha transcendit perquè la llei índia exigeix que el nom de la víctima i la identitat de la seva família siguin privats.

Els condemnats penjats divendres al matí a la presó de Tihar eren Mukesh Singh, de 32 anys, un dels líders de l'atac i el germà del conductor del bus, Ram Singh (que es va suïcidar a la presó el 2013); Akshay Kumar, de 30 anys, del servei de neteja de l’autobús; Pawan Kumar Gupta, de 25 anys, un venedor de fruites que es va unir als altres en l'assalt; i Vinay Sharma, de 25, un instructor de gimnàs a temps parcial que vivia al barri i també va participar en la violació.

Els últims recursos presentats pels homes per evitar l'execució es van rebutjar a les 3.30 de la matinada, hora índia. Els acusats s'havien negat a menjar i van estar desperts gran part de la nit abans de ser conduïts a la forca cap a les 5.30 del matí. Un petit grup de gent es va congregar fora de la presó per fer el compte enrere de l'execució. El portaveu de la presó, Raj Kumar, ha confirmat després que tots quatre havien estat penjats.

Els grups d'activistes pels drets de les dones, però, es pregunten quina és la diferència després de les execucions i han lamentat que el país hagi canviat tan poc des de la mort de Nirbhaya. Aquell cas del 2012 va desfermar enormes protestes a tota l'Índia. Centenars de milers de joves van sortir al carrer per exigir lleis contra la violació més dures, policies més efectius i respecte cap a les dones. Moltes dones índies es veuen obligades a casaments acordats, són assetjades pel carrer i silenciades pels homes de la seva pròpia família.

"Seguim parlant de dones i no fem res per educar els homes", va dir Deepa Narayan, una científica social que recentment ha publicat un llibre sobre com són tractades les dones a l'Índia. "Fins i tot la policia i el sistema judicial formen part de la mateixa cultura patriarcal".

El govern indi va crear un comitè d’alt nivell, la Comissió Verma, per recomanar possibles canvis a les lleis relacionades amb la violència sexual contra les dones. Tot i que s'han endurit algunes lleis que afecten la violació, l'Índia encara protagonitza sovint els titulats de la premsa internacional per casos d'horribles violacions en grup, cosa que prova que els abusos continuen. Fa només uns mesos, una jove veterinària va ser violada i assassinada per un grup d’homes en un incident que recorda l’atac d’autobús del 2012.

L’Índia s’ha mostrat reticent a executar els seus ciutadans. L'última execució va ser la de Yakub Memon, un terrorista condemnat el 2015. Un gran percentatge de les més de 2.000 sentències de mort imposades en les dues últimes dècades han estat anul·lades o commutades per tribunals superiors, segons un estudi recent.

Però en el cas Nirbhaya, hi ha hagut una enorme pressió sobre els tribunals i el govern del primer ministre, Narendra Modi, perquè no mostrés cap pietat. Els quatre condemnats ho havien intentat tot per evitar la forca. Un dels condemnats fins i tot va intentar, sense èxit, utilitzar el problema de contaminació de Nova Delhi com a argument per no penjar-lo. "Tothom és conscient del que passa a Delhi amb la contaminació de l'aigua i l'aire: la vida és avui més curta, per què la pena de mort llavors?", va dir la petició presentada per Kumar al desembre.

La família de Gupta, un dels més joves entre els homes condemnats, havia intentat argumentar una condemna menys dura perquè era menor d'edat en el moment del crim. Un altre menor d’edat va ser condemnat en el mateix cas a tres anys en un reformatori i des de llavors ja ha estat alliberat. La família de Gupta va presentar un certificat escolar que deia que l'home tenia 16 anys el 2012, però els tribunals han rebutjat aquestes al·legacions una vegada i una altra. Tot i així, els jutges van concedir diversos retards en l'execució per permetre esgotar totes les apel·lacions i peticions de misericòrdia.