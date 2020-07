Macron i Castex remodelen un govern amb poques estrelles i canvis mínims

Canviar perquè tot continuï igual. Emmanuel Macron ja té el nou govern que volia per fer front a la segona part del seu mandat, en la qual tindrà el gran repte de gestionar la crisi postcoronavirus, en què la macroeconomia francesa patirà una de les pitjors recessions. El president ha nomenat un gabinet que dirigirà el nou primer ministre, Jean Castex, en una remodelació que s’ha quedat a mitges de les expectatives creades per l’Elisi i que, com en l’anterior executiu, suspèn en la paritat de gènere.

El gran damnificat pels nous aires que vol impulsar un Macron en hores baixes és Christophe Castaner, un macronista provinent dels socialistes que va haver de fer front a la crisi dels armilles grogues, a les acusacions de la brutalitat policial i a la reclamació de millores en el sou del cos durant una onada d’atacs terroristes. El relleu en una de les carteres més delicades és el fins ara titular d’Hisenda, Gérald Darmanin, un home procedent de la dreta i que en ocasions ha sigut comparat amb l’expresident Nicolas Sarkozy.

El despatx de Justícia l’ocuparà l’advocat penalista Éric Dupond-Moretti, que ha participat en els casos més mediàtics a França en els últims anys. Partidari de la prohibició de l’ultra Front Nacional (actual Reagrupament Nacional) de Marine Le Pen, ha defensat Julian Assange, el rei del Marroc o polítics corruptes. El 2013 va rebutjar la Legió d’Honor, la màxima distinció que atorga França, al considerar-la un símbol negatiu.

Cultura ha caigut en la també exministra conservadora Roselyne Bachelot, coneguda també per les seves controvèrsies durant el seu pas pels ministeris d’Ecologia o Sanitat, mentre que pesos pesants de l’executiu com els ministres d’Exteriors, Jean-Yves Le Drian, d'Economia, Bruno Le Maire, o d’Educació, Jean-Michel Blanquer, conserven les seves carteres. Pel que fa als cants de sirena de Macron amb relació als Verds després del gran resultat dels ecologistes en les municipals, cal destacar la incorporació a l'executiu de l’ecologista Barbara Pompili, exmilitant d'Els Verds, que passa a assumir Transició Ecològica.

Macron i Castex confien en noms de poc pes polític, com ho és el mateix nou primer ministre, exalcalde de Prada de Conflent i allunyat del poder de París. Com ja va passar en el primer gabinet, hi ha representants tant de l’esquerra com de la dreta.