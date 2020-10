Alliberen l'última ostatge francesa a l'estranger

Sophie Pétronin, una cooperant francesa de 75 anys, va ser segrestada el 24 de desembre del 2016 a Gao, al nord de Mali, on vivia i dirigia des de feia temps una organització d'ajuda als infants. Quatre anys després, el grup jihadista que la va capturar l'ha alliberada juntament amb dos cooperants italians més i el líder opositor malià Soumaïla Cissé. Pétronin era l'última ostatge francesa i ha arribat aquest divendres a un aeroport militar pròxim a París, on ha estat rebuda pel president francès, Emmanuel Macron. El seu alliberament és conseqüència d'una negociació encapçalada pel govern de Mali i amb la participació de París en què, a canvi, han retornat dos-cents presoners jihadistes.

"Acabo d'intercanviar unes paraules per telèfon amb Sophie Pétronin. Quina alegria sentir la seva veu i saber que està fora de perill. La rebré demà [per avui] en el seu retorn a França", va escriure dijous el mandatari francés al seu compte de Twitter. Macron no només celebrava l'alliberament de Sophie Pétronin, sinó també que, amb la seva llibertat, ja no queden ciutadans francesos segrestats en cap indret del món.

Pétronin s'ha retrobat aquest dijous a Bamako, la capital de Mali, amb el seu fill, Sebastien Chadaud-Pétronin, que des de l'inci del segrest havia lluitat perquè França no oblidés la seva mare. En declaracions a mitjans de comunicació francesos, la cooperant ha agraït el treball dels governs de Mali i de França que "ha permès" la seva llibertat. També ha explicat que mai va tirar la tovallola, que no va voler pensar en la seva mort i que sempre va estar convençuda que algun dia tornaria a ser lliure. Aquesta mateixa fermesa la va portar a anticipar que està decidida a tornar a Mali per seguir de ben a prop els avenços de la seva organització, l'Associació d'Ajuda a Gao.

"Un metge l'ha visitada. Tot està bé", ha dit el fill després de protagonitzar una emotiva escena de retrobament amb la seva mare que ha estat gravada per diverses televisions franceses. "La meva mare és una roca", ha afegit. De fet, la mateixa Pétronin ha assegurat que no té problemes de salut, que simplement ha perdut una mica de pes i quatre dents. Per aquest motiu, diu, una de les primeres coses que farà a França serà anar al dentista.

Els ostatges vivien sota captivitat del Front de Suport a l'Islam i als Musulmans (GSIM per les seves sigles en anglès), una aliança dels grups jihadistes fidels a Al-Qaida que s'ha fet forta al nord del país africà, des de fa anys condicionat pel terrorisme i la violència jihadista. Els quatre havien estat segrestats en els últims quatre anys, tot i que en circumstàncies diferents.