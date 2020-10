Navalni té clar que Putin el va enverinar

Una setmana després de ser donat d'alta de l'hospital de Berlín on va estar ingressat 32 dies –amb coma inclòs–, el líder opositor rus Aleksei Navalni té pocs dubtes de qui el va enverinar. "Crec que Putin és al darrere del crim, no hi veig cap més explicació", ha dit, sense pèls a la llengua, en una entrevista amb el setmanari alemany Der Spiegel. És la primera que concedeix des que va ser víctima d'un enverinament amb l'agent nerviós Novitxok i gairebé perd la vida.

Les sospites de Navalni, arxienemic confés de Vladímir Putin, són compartides per molta gent. Des d'un primer moment tots els dits van apuntar a la responsabilitat del Kremlin en l'intent d'assassinat. Però la resposta del president rus sempre ha sigut la mateixa: nega qualsevol implicació en el cas.

Uns quants països de la Unió Europea han demanat explicacions a Moscou i han elevat la tensió diplomàtica. Sobretot després que uns laboratoris independents d'Alemanya, França i Suècia confirmessin fa algunes setmanes que la substància que s'havia fet servir per enverinar Navalni era el Novitxok, un agent nerviós desenvolupat per la Unió Soviètica durant la dècada dels 70 i que el Kremlin ja hauria fet servir contra l'exespia rus Serguei Skripal i la seva filla Júlia, al Regne Unit el març del 2018.

A l'entrevista, el dirigent opositor –que continua recuperant-se a Berlín– ha explicat detalls del moment en què va ser enverinat, el 26 d'agost a l'aeroport de Sibèria just abans d'agafar un vol cap a Moscou. "No sents dolor però saps que t'estàs morint", ha dit en referència al moment abans de perdre el coneixement en ple vol cap a la capital russa, cosa que va obligar el pilot a fer un aterratge d'emergència. També diu que ara es troba molt millor i que els equips mèdics que el tracten pensen que la seva recuperació total és possible.

Tal com va avançar el 15 de setembre, Navalni també ha anunciat que té clar que tornarà a Rússia. "El meu treball ara és continuar sent aquella persona sense por. Si em tremolen les mans no és per por, és per aquella cosa [el verí]. No li concediré a Putin el regal de no tornar a Rússia. No vull ser un líder opositor a l'exili", ha assegurat.