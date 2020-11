L'OMS desaconsella l'ús de remdesivir per a pacients de covid-19

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja havia apuntat altres vegades que no hi havia evidències suficients sobre els beneficis del remdesivir en pacients de covid-19, però aquest divendres va molt més enllà i publica una nova guia d'actuació mèdica per al virus que "aconsella en contra" de l'ús d'aquest medicament.

El remdesivir, de la farmacèutica nord-americana Gilead Sciences, és un dels pocs aprovats per l'Agència Europea de Medicaments i també pel regulador dels Estats Units, i és molt utilitzat als hospitals per als pacients més greus de covid-19. Amb tot, la mateixa Agència Europea va anunciar a principis d'octubre que el seu comitè de seguretat està revisant l'ús d'aquest antiviral per saber si està vinculat a lesions renals detectades en pacients de covid-19 a qui se'ls va subministrar.

Ara l'OMS el desaconsella clarament per a pacients de covid-19 "sigui quina sigui la seva gravetat", perquè, diu, "no hi ha actualment cap evidència que millori la supervivència o la necessitat de respiració assistida". En canvi, "la possibilitat de danys importants, així com els costos relativament alts i les implicacions de recursos associades al remdesivir (ha de ser administrat intravenosament)", fan que se'n desaconselli l'ús.

L'OMS cita un article de Jeremy Hu, periodista nord-americà de revistes científiques especialitzades, que diu que "no sabrem la història completa del remdesivir fins que l'empresa Gilead no faci públics els informes dels seus estudis clínics".